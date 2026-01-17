Adolfo Domínguez lleva las ventas a máximos en 12 años

A la espera de lo que dé de sí la campaña de rebajas, el pasado 2025 no deja un buen sabor de boca en la moda. La consultora Kantar cifra en un 4,4% la caída de las ventas hasta octubre. Frente al contexto de contracción del consumo de ropa y complementos en España, Adolfo Domínguez saca su versión «más resiliente». El país es su principal mercado. Aporta alrededor del 56% de la facturación, así que la atonía también le afecta, pero «la consolidación más rentable» aquí y el buen comportamiento de la red comercial exterior compensan la coyuntura, impulsando las ventas en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal (de marzo a noviembre) a la mejor cifra de los últimos 12 años.

Alcanzaron los 93,3 millones de euros tras un alza del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024. Las ventas comparables subieron incluso más, el 4,2%, hasta los 86 millones. La «progresiva diversificación geográfica de la actividad» da aliento al grupo liderado por Adriana Domínguez, con alzas del negocio del 6,1% en México y del 30,4% en los mercados incluidos en «Resto del mundo», especialmente Oriente Medio (89%) y Latinoamérica (13,5%). El mercado internacional concentra ya casi el 44% de las ventas. La firma asumió una subida del 5,4% en los gastos de personal tras la actualización de los convenios colectivos y el incremento del salario mínimo. El incremento, añade, «ha sido parcialmente compensado por medidas de eficiencia y optimización organizativa». Los costes de explotación, en cambio, mermaron el 4% por la «gestión activa» del parque de tiendas, la optimización de los gastos operativos y los ahorros en arrendamientos y logística.

La combinación de mejora de ingresos y margen y el control de los costes elevó el 28% el ebitda ajustado (12,7 millones), un reflejo de la remontada «significativa» de la rentabilidad operativa recurrente». Es decir, de la capacidad de la empresa para generar negocio de forma continuada. El resultado de explotación (ebit) vuelve a cifras positivas: 779.000 millones, «confirmando una recuperación operativa sólida y sostenible, basada en el desempleo del negocio ordinario, mejorando sustancialmente sobre el ejercicio previo» .

Adolfo Domínguez consigue pegar otro bocado a los números rojos. Perdió 1,3 millones, un 18,6% menos. Rubén Martín, director corporativo, pone en valor la labor hecha para rentabilizar al máximo las ventas y la red comercial, «con una notable mejora del margen, del resultado de explotación y una mayor rentabilidad de la red en España». Mantiene 372 puntos de venta operativos. Hubo 9 aperturas y cierres, en línea con la estrategia de optimización y racionalización de la red. Las ventas online se elevaron el 8,5% (12 millones).