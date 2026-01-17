La Cámara de A Coruña forma a jóvenes para su inserción laboral

La Cámara de Comercio de A Coruña ha puesto en marcha una nueva edición de cursos gratuitos dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del programa Talento Joven y con financiación del Fondo Social Europeo. La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de este colectivo y facilitar su acceso al mercado laboral en sectores con alta demanda de profesionales.

El programa combina formación práctica, orientación laboral e itinerarios personalizados para ayudar a los participantes a adquirir competencias ajustadas a las necesidades reales de las empresas. A través de acciones formativas, talleres y sesiones de acompañamiento, los jóvenes refuerzan tanto sus habilidades técnicas como sus capacidades personales, claves para desenvolverse en entornos laborales cada vez más cambiantes y digitalizados.

La oferta formativa de esta edición incluye cursos enfocados a distintos perfiles profesionales. Entre ellos se encuentran Técnicas de uñas y estética profesional, que se desarrollará del 19 de enero al 11 de marzo; Personal de apoyo a gestoría, del 19 de enero al 20 de marzo; y Diseño y desarrollo de videojuegos, también del 19 de enero al 20 de marzo.

A estas propuestas se suman Panadería y Repostería, con formación en manipulación de alimentos del 26 de enero al 5 de marzo, y cursos de Inglés en niveles básico, intermedio y avanzado, que se impartirán del 26 de enero al 13 de marzo.

Desde la Cámara señalan que el catálogo de cursos se encuentra en continua actualización y que en los próximos días se incorporarán nuevas acciones formativas para responder a las demandas del tejido productivo.

Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del teléfono 981 216 072 o en el correo electrónico formacion@camaracoruna.com.