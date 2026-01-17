La migración salva el empleo en Galicia con 10.000 trabajadores más en 2025

La actualización de la cifra de población que ayer publicó el Instituto Galego de Estatística (IGE) aflora un ligero incremento de los habitantes en Galicia. Y no es lo habitual. Al cierre del primer semestre de 2025, en la comunidad residían 2.720.738 personas. Son cerca de 6.000 más que a principios de ese mismo año. El alza del 0,22% va en línea con las proyecciones que el propio IGE había hecho con anterioridad. Prevé un ascenso del 0,3% en todo el pasado ejercicio. La tendencia se mantendría en 2026 (0,2% de subida), 2027 (0,2%) y 2028 (0,1%), para volver a estacarse en 2029 y retomar la senda de recortes en la siguiente década hasta llegar a 2039 con alrededor de 23.500 habitantes menos de los que hay ahora.

El declive demográfico declara la guerra al futuro de la región. No es solo un desafío para el relevo generacional. Están en juego la competitividad y el consumo, como recordaban los responsables del Foro Económico de Galicia durante la presentación esta semana de su último informe de coyuntura. Entre las razones por las que hoy el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico crece menos que el conjunto del Estado está, precisamente, esa. Faltan manos para el tejido productivo y músculo en la demanda interna. El equipo de expertos liderado por Santiago Lago advierte que, sin más población —con el umbral de los 3 millones de residentes en cabeza—, no habrá crecimiento sostenido. Que la inmigración es «una necesidad económica objetiva».

Sin los extranjeros, hace tiempo que Galicia dejaría de presumir de la buena racha del mercado laboral. La comunidad acabó 2025 con un récord de 1,097 millones de ocupados tras un incremento de 17.715 en el último año. Prácticamente seis de cada diez nuevos empleos se cubrieron gracias al colectivo. Los foráneos de alta rozaron los 78.000 tras un incremento de 9.983 (14,7%), la mayor subida de la historia.

Como en ejercicios previos, es también uno de los avances más intensos de todo el país, solo por detrás de los registrados en Asturias (21,5%) y Extremadura (14,8%). El número de migrantes de alta laboral en el conjunto del Estado aumentó en 204.659 (7,1%), hasta alcanzar los 3,085 millones. «El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país», valoró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras la publicación de los datos. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el incremento de las afiliaciones de extranjeros en España se elevó en 800.000 y por encima de las 31.500 en Galicia.

El régimen general de cotización ganó 8.270 extranjeros en la comunidad a lo largo de 2025. El sistema especial agrario se elevó en 257; en 195 entre las trabajadoras del hogar; en 1.152 los autónomos; y 109 en el del mar. Sumando los dos regímenes principales (general y por cuenta propia), la construcción encabeza la expansión de los cotizantes procedentes de otros países tras sumar 1.670. Le sigue la hostelería con 1.480; el comercio y la reparación de vehículos con 1.422; la industria manufacturera con 1.204; y el transporte y el almacenamiento con 1.177.

Actividades administrativas y empresas auxiliares aumentaron su plantilla de extranjeros en 869; en 557 la sanidad y los servicios sociales; en 245 las actividades profesionales, científicas y técnicas; en 232 el sector primario; y en 207 los otros servicios personales, donde se integran negocios como lavanderías, limpieza, estética o funerarias. A la cabeza de los sectores con más extranjeros afiliados figuran la hostelería (14.445 en total), el comercio (10.559) y la construcción (8.712).

Tras el sorpaso a Portugal, Venezuela se consolida como principal país de origen de los migrantes que están trabajando en Galicia. Son ya 10.347 después de un alza del 25,6% en solo un año. Más de 2.600 venezolanos entraron en el mercado laboral autonómico en 2025. Los procedentes del otro lado del Miño aumentaron en 328, hasta rondar los 9.500. La subida entre los colombianos fue del 16,6% (1.198) y superan los 8.400; del 35,7% (1.437) en el caso de los llegados de Perú, que rondan los 5.500. Los ocupados marroquíes (3.970) crecieron en 346; los brasileños (3.907) en 463; y en 324 los italianos (3.463).