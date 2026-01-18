Las ayudas para coches eléctricos en Galicia se podrán pedir desde el día 22

A pesar de la que está cayendo en la industria del motor por su particular transición hacia la movilidad eléctrica, el mercado automovilístico en Galicia muestra señales claras de fortaleza. La comunidad cerró el pasado año con 30.177 matriculaciones de turismos, un 8,7% más que en 2024, «confirmando la recuperación tras varios años de volatilidad», señala Faconauto. La patronal de los concesionarios da por consolidada «una senda de estabilidad» gracias al importante papel que juegan los planes públicos de renovación «como herramienta eficaz para sostener la demanda, especialmente en el canal de particulares y empresas».

La entrada en vigor de la nueva línea de ayudas para cambiar de coche en Galicia es, según José Ramón Ferreiro, representante de Faconauto en Galicia, fundamental para ahondar en ese camino de recuperación de ventas y mantener la tendencia al alza. Renova o teu vehículo está ya en marcha. El próximo día 22 se abre el plazo para solicitar las ayudas. El plan dispone de un presupuesto de 3,5 millones de euros con los que la Consellería de Economía e Industria prevé impulsar la adquisición de 1.600 automóviles «eficientes».

Se darán entre 3.000 y 4.000 euros para cada compra y 4.600 euros de tope en el caso de las familias numerosas. Pueden pedirse tanto para coches, como para furgonetas, sin distinción de tecnología, pero siempre que no superen los 118 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro y se achatarre un vehículo de más de 10 años. Cada concesionario aporta 1.000 euros y el resto viene de las arcas de la Xunta.

Durante la presentación de la línea de ayudas este sábado en Pontevedra, la conselleira María Jesús Lorenzana aprovechó para destacar que una de las principales ventajas de Renova o teu vehículo frente al plan Moves estatal es que «es menos burocrático». La administración autonómica paga directamente el importe al concesionario, sin que el consumidor tenga que desembolsarlo previamente. Se tienen en cuenta las emisiones del auto y no el tipo de motor.