La Cámara de A Coruña impulsa una ofensiva comercial en EEUU para abrir nuevas puertas a las empresas gallegas

Galicia quiere jugar en las grandes ligas del comercio internacional y la Cámara de A Coruña ha decidido pisar el acelerador. La entidad acaba de liderar una misión comercial a Estados Unidos con una delegación de firmas gallegas de sectores tan diversos como el agroalimentario, las energías renovables o los materiales de construcción, en busca de alianzas, clientes y un hueco estable en uno de los mercados más competitivos del planeta.

La expedición mantuvo encuentros con potenciales socios y distribuidores para tomar el pulso a las tendencias del mercado norteamericano y detectar oportunidades reales de expansión. Varias de las compañías participaron además en la Winter Fancy Faire 2026, celebrada en San Diego, una de las ferias de referencia para el sector gourmet en EEUU, donde pudieron exhibir producto y negociar directamente con importadores.

La Cámara de A Coruña refuerza así su papel como motor de la internacionalización de las pymes gallegas. Su experiencia, red de contactos y acompañamiento técnico se han convertido en un salvavidas para muchas empresas que buscan dar el salto exterior sin asumir riesgos innecesarios.

«Estados Unidos es un destino prioritario y lleno de oportunidades. Queremos que las empresas gallegas puedan aprovecharlas con todas las garantías», subraya Pablo López, responsable de Comercio Exterior de la entidad.

Aunque EEUU todavía representa una porción modesta del total exportador gallego —solo el 2,58% de las ventas al exterior en 2024— su peso crece año tras año. Galicia exportó bienes por valor de 800 millones al país el pasado ejercicio, con especial protagonismo de sectores como las renovables, el agroalimentario, los servicios o los materiales de construcción.

La presencia gallega se concentra sobre todo en la costa este, entre Nueva York y Florida, y en polos como California, Texas o Illinois. Pero el mapa estadounidense ofrece todavía un enorme margen de penetración: decenas de estados donde los productos gallegos apenas han comenzado a asomar.

La misión se enmarca en el Plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas (FOEXGA), diseñado por la Cámara en colaboración con la Xunta y el IGAPE. El programa busca ampliar la base de empresas exportadoras, diversificar mercados y productos, y consolidar la presencia gallega en el exterior. En definitiva, sembrar una cultura de internacionalización que permita a las pymes competir en igualdad de condiciones en los grandes mercados globales.