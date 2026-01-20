Las 16 repotenciaciones en marcha en Galicia retirarán 500 aerogeneradores

El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes el anuncio del Servicio de Coordinación de Enerxías Renovables de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático con la notificación de los depósitos previos a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la repotenciación del parque eólico Monte Redondo. La instalación de Naturgy en Vimianzo tiene una potencia de 49,5 megavatios (MW) y sustituirá los 66 aerogeneradores antiguos por 11 de «última generación». En abril del pasado año comenzaron los trabajos de desmantelamiento y se prevé que todo esté listo a mediados de este 2026. La inversión asciende a 65 millones de euros, de los que 12,7 millones de euros vienen del Programa de Repotenciación Circular del Ministerio para la Transición Ecológica. La mayoría de los proyectos de modernización de parques eólicos en marcha ahora mismo en la comunidad recibieron fondos públicos. Hay 9 en total, tres en obras, que eliminarán casi 300 molinos.

En la ventanilla de la administración autonómica entraron en los últimos meses otras siete solicitudes de repotenciación. El sector se aferra a la renovación tecnológica como vía de escape al bloqueo de nuevos parques por la cascada de suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a causa del posible impacto ambiental. Acciona quiere pasar de los 60 aerogeneradores actuales en el complejo Barbanza I a solo 4; y de 26 a 2 en Barbanza 2. Ambos se localizan en los concellos de Porto do Son y A Pobra do Caramiñal Galicia Vento recortará de 18 a 4 los molinos del parque Farelo, en las localidades de Antas de Ulla, Agolada y Rodeiro; Sistemas Energéticos Serra da Loba irá de los 18 a los 5 en el parque Serra da Loba (Aranga y Guitiriz); Monte Treito (Lousame, Rois, Rodeiro y Rianxo), de Iberdrola, tendrá 7, frente a los 40 de ahora; y Olivento cambiará los 44 de Serra do Cando por 7; y por 8 los 53 con los que opera el Monte Seixo Cando, repartidos por Forcarei, A Lama, Cotobade y Cerdedo.

En total, estas nueve peticiones nuevas de repotenciación suprimirán 222 aerogeneradores y elevarán la producción un 35%. Sumando los anteriores proyectos, el total alcanza los 508. Los 16 parques de Galicia camino de la actualización de tecnología saltarán de los 1.108 gigavatios hora (GWh) de generación anual a casi 1.500 GWh, el consumo equivalente a 373.750 hogares, como recuerdan la Consellerías de Medio Ambiente y la de Economía e Industria en el informe que hoy llevaron al Consello de la Xunta. El Ejecutivo autonómico recuerda que estas repotenciaciones son «voluntarias», ya que la obligación de llevar a cabo la renovación de los parques que superen los 25 años antigüedad está en el aire tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

«El impulso a nuevas repotenciaciones contribuye al proceso de descarbonización y de transición energética de Galicia ya que permite seguir avanzando hacia la neutralidad climática», defienden las dos consellerías en el informe, donde remarcan que desde 2023 en Galicia se considera la energía eólica de interés superior, siguiendo el marco de la UE para acelerar las tramitaciones. La Xunta defiende que desde 2024 logró reducir «considerablemente» los plazos de las autorizaciones a renovaciones tecnológicas. Asegura que tarda «apenas unos meses» en dar vía libre y admite que antes «podían tardar años». De ahí que espere aprobar los siete nuevos proyectos «a lo largo de 2026».

Las repotenciaciones son de momento una excepción dentro de toda la cartera de nuevos proyectos eólicos en Galicia. Hay 140 parques autorizados todavía sin entrar en funcionamiento y 92 de ellos, con una potencia de 2.512 MW, están afectados por recursos judiciales. «Esta situación tiene un impacto directo en los objetivos gallegos de descarbonización», lamenta el Ejecutivo autonómico, Con ellos se evitaría la emisión de cerca de 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Medio Ambiente y Economía aprovechan para volver a reprochar al TSXG que mantenga todas las paralizaciones por motivos de impacto después del aval del Tribunal de Justicia de la UE a la forma de tramitar.