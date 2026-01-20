Galicia alcanza máximos en la entrada de jóvenes al mercado laboral

El 16 de marzo de 2020 pasará a la historia como uno de los días con mayor destrucción de empleo en España. En aquella primera jornada laborable tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, se perdieron 178.000 ocupados. Fue solo la punta del iceberg de lo que estaba por venir. El confinamiento y las duras restricciones para frenar la ola de contagios prolongó la avalancha de bajas. En apenas dos semanas, la caída de afiliaciones rozó las 900.000. Prácticamente lo mismo que en los 101 días que siguieron al estallido de la recesión financiera global en octubre de 2008 por la quiebra de Lehman Brothers, como recordó el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ningún experto, nadie en aquel momento era capaz de ver la luz al final del túnel porque el fin del shock económico dependía de una vacuna que pusiese también remedio a la gravísima crisis sanitaria que sufría el mundo entero.

Casi seis años después, la incertidumbre parece haber llegado para quedarse. La rápida recuperación de la actividad cuando el COVID-19 empezó a dar una tregua tensionó las cadenas de suministros. Empezaron los problemas de desabastecimiento de materias primas fundamentales y componentes industriales. La invasión de Rusia a Ucrania agravó la situación, provocando un episodio inflacionario histórico con epicentro en la energía. Luego se sumó la sequía y su impacto en los precios de la alimentación. Y ahora la geopolítica con todos los ojos puestos en el presidente de EE UU, Donald Trump, por su cruzada arancelaria y las guerras abiertas.

Pese a semejante escenario, el mercado laboral en España sigue fuerte. Acabó el pasado 2025 con su enésimo récord: 21.844.414 cotizantes. También Galicia, a la que le costó superar los niveles previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008. La comunidad alcanzó en diciembre las 1.097.288 afiliaciones y 1.094.672 de media anual, ambas cifras sin precedentes, según el balance que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En comparación con diciembre de 2024, hay 17.715 personas más trabajando. El incremento supera incluso al registrado el ejercicio anterior, cuando Galicia sumó 17.290 empleos, sin rastro por el momento de la ralentización que se preveía en la ocupación. Van ya cinco años consecutivos con el empleo al alza. Entre 2021 y 2025, se crearon 95.125 puestos. Respecto al periodo anterior a la pandemia, las afiliaciones aumentaron en la comunidad en más de 77.000.

Del total de ocupados que Galicia añadió durante 2025, 8.165 son hombres y 7.752 mujeres. Por edades, las subidas se concentran en los dos extremos de la pirámide demográfica. Los cotizantes de 16 a 19 años aumentaron el 8,2%, en 467; el 6,1% entre los 20 y los 24 años (2.714); el 4,1% en los de 25 a 29 años (3.130); y el 0,1% en los de 30 a 34 (149). Los trabajadores de 50 a 54 años se elevaron el 3,6% (5.757); el 3,5% los de 55 a 59 años (4.701); el 3,7% los de 60 a 64 años (3.541); y algo más del 12% los que superan los 65 años (3.079). Entre los 35 y los 49 años hubo un recorte de 7.621.

A pesar de la mejora en las franjas de edad más jóvenes, una evolución clave para garantizar el relevo generacional a medio y largo plazo, el desequilibrio es más que evidente. Los afiliados a la Seguridad Social en la comunidad de 55 años en adelante, alrededor de 263.500, duplican a los de menos de 30 años (132.800). La sanidad se consolida como motor laboral regional. Ya tiene más efectivos que la hostelería, 73.652, después de incorporar 2.037 nuevos efectivos a lo largo de 2025. Otro de los sectores de valor añadido que demostraron en la pandemia el papel fundamental que tienen para la sociedad, la educación, tampoco suelta el acelerador. Con las 1.843 altas netas alcanza un total de 64.323 afiliaciones.

En pleno bum de ladrillo, las actividades de construcción especializada ganaron 1.200 trabajadores. Los negocios de demoliciones, acabados de edificios, fontanería, calefacción, electricidad o fontanería rebasan los 53.300 empleados. La fabricación de productos metálicos deja atrás la atonía que venía mostrando y llega a los 19.100 cotizantes, lo que supone un ascenso de 1.100. Casi la misma subida que experimentan los servicios a edificios y actividades de jardinería, que rondan los 31.300 cotizantes en Galicia ahora mismo.

En bares y restaurantes trabajan alrededor de 70.800 personas en la comunidad, lo que supone un alza de 976 el año pasado. La digitalización tira del empleo en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. Se aproximan a las 17.300 afiliaciones con el fichaje de 958 técnicos en 2025.

El comercio minorista se mantiene en cabeza por número de trabajadores. Reúne 108.900, unos 858 más que el año precedente. Los servicios técnicos de arquitectura y energía, alimentados por el buen ritmo de la construcción y la transición ecológica, elevaron los ocupados en 650 y llegan a los 18.000.

Las afiliaciones crecieron en 596 en las residencias sociales (16.500); en 519 en la industria de la alimentación (30.800); en 502 en el transporte por carretera (35.500); en 453 en actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (13.700). Destacan también los repuntes en actividades jurídicas y de contabilidad (368); actividades postales y de correos, donde se integra el reparto y la paquetería (334); y la construcción de edificios (313).

Las caídas

La otra cara del mercado laboral en 2025 está en la administración pública, que destruyó 1.500 empleos. Se queda alrededor de los 57.700. Caen otra vez las empleadas domésticas: 21.900, cerca de 800 menos. Y el sector primario sigue con su sangría. Agricultura y ganadería perdió 532 trabajadores (30.300); y 519 la pesca y la acuicultura (14.800). En el grupo de cola figuran también las actividades administrativas de oficina y auxiliares de otras empresas con una reducción de 520 (14.800).

¿Y cuáles son los sectores más sobresalientes en la expansión laboral de estos últimos cinco años? La educación, con un incremento del 25% (13.022 trabajadores más); la sanidad, un 14,8% de alza (9.487); y la informática, que disparó sus plantillas el 48% (5.624).