Abanca refuerza su área de mercados con un equipo de Debt Advisory

Para ayudar a las empresas a gestionar, optimizar y obtener financiación a través de canales no tradicionales, ya sea mediante inversores privados o accediendo al mercado de capitales, Abanca ha incorporado un equipo senior de Debt Advisory al departamento de Originación de Mercados, dirigido por José de Pablo.

El equipo está formado por Federico Silva y Javier Barrenechea, profesionales con más de 20 años de experiencia en banca de inversión, especializados en financiación estructurada y advisory en instituciones financieras nacionales e internacionales. Ambos han trabajado con grandes clientes internacionales y cerrado operaciones tanto en mercado público como en formato private debt, abarcando múltiples sectores.