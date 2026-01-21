Baleària crea una nueva empresa para gestionar su tráfico canario y dará entrada a capital isleño

Baleària ha creado una filial para gestionar todo el tráfico de las Islas Canarias y la conexión con la Península tras la compra de la naviera Armas, operación que está pendiente del permiso final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La nueva empresa va a operar con el nombre comercial de Baleària Canarias y Adolfo Utor, presidente de la compañía, confía en que comience los tráficos en primavera. La nueva empresa tendrá capital canario, pero la gestión será del actual equipo de Baleària.

El Gobierno de Canarias respalda la operación y apoya la compra de Armas porque considera que dará estabilidad a las comunicaciones isleñas. Adolfo Utor ha explicado esta mañana en la feria de turismo de Madrid (Fitur) que la nueva filial tendrá entre de un veinte y un cuarenta por ciento de capital canario. La operación se acomete vía ampliación de capital.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado que era muy importante que "la empresa tuviera capital canario. Tenemos un modelo claro en el sector aéreo (con Binter) y agradezco a Adolfo Utor su generosidad". Utor, que desde 2021 tiene el 100 por cien del capital de Baleària, ha explicado que es un modelo que la naviera valenciana ya tuvo con éxito durante 18 años de la mano de la familia Matutes.

El presidente de la compañía con sede en Dénia ha precisado que la nueva empresa dependerá del grupo y que el capital isleño solo va a entrar en Baleària Canarias. Utor ha admitido que las conversaciones están muy avanzadas con un grupo de empresarios canarios de los que no ha dado detalles porque la operación no está todavía cerrada.

Fernando Clavijo ha señalado la importancia de que sea una empresa estable y con vocación de permanencia quien asuma las rutas con el archipiélago."Nosotros desde el Gobierno, de verdad, vemos con ilusión este proceso", ha asegurado el presidente canario.

El presidente de Baleària ha resaltado el carácter de empresa nacional con un proyecto a largo plazo y ha señalado la importancia de que "una naviera española adquiera tamaño y pueda competir con los grandes grupos navieros internacionales".

Siete años

Desde finales de 2018, Baleària conecta Canarias con la Península. La naviera inauguró las rutas con Canarias con el ferry Marie Curie, un buque innovador con unos servicios a bordo, y tiene previsto estrenar en Canarias el fast ferry de última generación Mercedes Pinto.

Este fast ferry, que se está construyendo en los astilleros Armon, ha supuesto una inversión de 120 millones de euros, y está previsto que sea entregado en mayo. El Mercedes Pinto tiene 123 metros de eslora y 28 metros de manga, capacidad para 1.200 pasajeros y 400 vehículos, y alcanzará una velocidad máxima de 35 nudos. Adolfo Utor ha subrayado que el nombre del barco rinde homenaje a una mujer canaria, escritora y adelantada a su tiempo.

El presidente de la naviera ha subrayado que Baleària afronta con ilusión y compromiso el reto de impulsar la conectividad marítima de Canarias una vez pueda comenzar a operar los servicios: "Como empresa de capital 100% nacional, ponemos al servicio de las islas nuestra experiencia, capacidad y conocimiento. Somos conscientes de la relevancia de nuestra labor en territorios no peninsulares, donde somos esenciales y estratégicos y garantizamos la movilidad y el suministro de mercancías y facilitamos la generación de empleo estable".

Apoyo unánime

Unas 200 personas han asistido a la presentación celebrada en el stand de Baleària en Fitur, que ha contado además de con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con la de su vicepresidente, Manuel Domínguez. También han asistido el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Javier Rodríguez, entre otras autoridades destacadas de las islas y el sector.

Utor ha destacado que la amplia presencia insititucional demuestra el "claro interés" y las ganas de que Baleària opere en territorio canario. "Nuestra llegada es necesaria y deseamos que sea lo antes posible", ha apuntado. "Lo estamos deseando nosotros, las autoridades y los clientes", ha sentenciado. "Nuestra llegada permitirá la libre competencia por la que clamamos sea posible a corto plazo", ha añadido.