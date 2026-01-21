Fitur abre sus puertas en su edición más atípica con pocos políticos, pero con la misma afluencia de siempre

La Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha abierto sus puertas este miércoles en Madrid en su edición más atípica de las 46 celebradas hasta la fecha. Con las banderas a media asta, la cita ha estado marcada por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con al menos 43 muertos, y que ha reducido la representación política al mínimo por el luto oficial de tres días decretado por el Gobierno y ha llevado a cancelar muchos actos públicos. Pero la afluencia durante la jornada ha sido la habitual en la feria.

El día ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro, que se ha celebrado a las 10.15 en el stand de Andalucía y en el que ha estado presente el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado Rosario Sánchez. Y ha seguido sin actividad alguna en los stands de Iryo, Renfe y Ouigo.

Los tres operadores ferroviarios mostraban en sus pantallas mensajes de condolencia y crespones negros. Además, se han cancelado varios actos públicos previstos por otras empresas, como Iberia o Paradores y la representación política se ha reducido a Hereu y algunos presidentes autonómicos.

Además, la inauguración oficial, a cargo de los Reyes, suele ser uno de los momentos de mayor concurrencia de visitantes, pero este año se ha trasladado al jueves porque el Rey Felipe VI participaba este miércoles en la sesión Plenaria del Parlamento Europeo para celebrar el 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. A pesar de que el luto oficial se mantiene hasta el jueves por la noche, Casa Real ha confirmado su participación, según informa Pilar Santos.

Por lo demás, el salón ha mantenido su tónica habitual de encuentros, exhibiciones y presentaciones, en una edición que tiene a México como país invitado, en la que no se han visto bailes y música como en otras ocasiones y en la que se ha hablado mucho de Inteligencia Artificial y de falta de talento. Según Randstad, el 83% de las empresas turísticas tienen dificultades para encontrar trabajadores y su ratio de vacantes respecto a empleados es la más alta de toda la economía española, con un 4,5%.

A los visitantes de carne y hueso por los pasillos de la feria se han sumado en esta ocasión varios robots camareros, limpiadores y reponedores. Según cuentan, estos nuevos 'trabajadores' empiezan a verse ya en algunos hoteles y restaurantes españoles.

Normalización turística

Un veterano del sector, como es Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, la matriz de Air Europa, definía la semana pasada Fitur como una feria con “mucho glamour” y “poco negocio inmediato”, que permite poner en contacto a mucha gente que “no se vería de otra manera”. En ese ‘glamour’ del que hablaba Hidalgo se puede enmarcar la presentación de los planes por parte de muchas empresas.

Este año, todas coinciden en que será un ejercicio marcado por la normalización del crecimiento turístico, después de los fuertes incrementos registrados en los años postcovid. Según un informe de la agencia de viajes Ávoris, la mitad de los ciudadanos españoles asegura que realizará al menos un viaje de ocio este año y destinarán 29.397 millones de euros, un 3% más que en 2025.

En el caso de Meliá, la cadena, que celebra este año su 70º aniversario, avanza un crecimiento del “10%” en las reservas de este primer trimestre en todo el mundo y “anticipa una temporada de verano muy positiva”, según su presidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer. En España, la compañía prevé un crecimiento de los ingresos de “dígito medio” (5%), gracias al reposicionamiento de hoteles y el alza de las tarifas, sobre todo en Canarias y en los hoteles de nieve (en Baqueira Beret y Sierra Nevada), mientras que en las ciudades el crecimiento será algo menor.

La cadena hotelera, que cuenta con 383 establecimientos abiertos, prevé abrir 28 más durante este año, incluyendo sus primeros hoteles en destinos tan exóticos como Maldivas y Seychelles. Además, la primera hotelera por número de habitaciones en España abrirá 10 nuevos hoteles en este país, en Estepona, Cádiz, Benalmádena y Granada, así como en Mallorca, Madrid y Fuerteventura

No es la única que tienes planes de expansión. Minor, la antigua NH, alcanzó el año pasado los 640 hoteles en todo el mundo y ha aprovechado Fitur para anunciar la creación de cuatro nuevas marcas, entre las que se encuentra la enseña de bajo coste iStay, que contará con dos establecimientos en España, uno en Zaragoza y otro en Valencia.

La compañía afronta este 2026 con optimismo después de un 2025 “récord”, aunque reconoce que en algunas zonas de Europa la tendencia de crecimiento “de los últimos tres o cuatro años se aplana”, según el consejero delegado de Minor Hotels Europe & Americas, Gonzalo Aguilar. En España, Aguilar confirma que no prevé ninguna apertura hasta el primer trimestre de 2027, pero afirma que “seguirá siendo un destino que atraiga a muchos viajeros internacionales”.

Por su parte, el grupo Piñero –que ha pasado a llamarse Piñero a secas-- ha avanzado que prevé destinar alrededor de 100 millones de euros en 2026 a la renovación y reposicionamiento de varios de sus hoteles y marcas de Bahia Principe Hotels & Resorts, que comparte con Hyatt. En este sentido, se llevará a cabo la intervención integral de Bahía Príncipe Costa Adeje, en Tenerife, la remodelación completa de 232 habitaciones en Bahía Príncipe Luxury Akumal, en Riviera Maya y la actualización de Bahía Príncipe Grand Punta Cana —incluida la mejora de 358 habitaciones y de sus áreas nobles—. A estas iniciativas se suma, en Jamaica, el plan de mejora y renovación de Bahía Príncipe Grand Jamaica, además de actuaciones en Bahía Príncipe Luxury Runaway, donde se continuarán las reformas que se iniciaron en 2025 de algunas instalaciones del hotel.