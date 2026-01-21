Los grandes exportadores gallegos a EEUU resisten el golpe de los aranceles

La Corte Suprema de EEUU no tiene una fecha concreta para dar su veredicto sobre los polémicos aranceles del 20% a la UE y de entre el 10% y el 50% a prácticamente el resto del mundo que Donald Trump impuso a la mayoría de importaciones del país el 2 de abril del pasado año. «El Día de la Liberación», proclamó el presidente en una pomposa ceremonia en el jardín de rosas de la Casa Blanca, con un discurso repleto de reproches por los supuestos agravios y la riqueza «robada» al país. «Es —remarcó— nuestra declaración de independencia económica». Se especuló con la posibilidad de conocer la resolución la pasada semana. También entre ayer y hoy, coincidiendo con las sesiones de deliberación fijadas en la agenda del organismo. La siguiente reunión está marcada para el 20 de febrero.

El propio Trump vaticinó el apocalipsis en caso de que los jueces se decanten por anular las tasas por usar la vía de emergencia. En juego está la devolución a las compañías que impugnaron la medida y las compensaciones que otras muchas podrían reclamar por las inversiones para abrir plantas en el país y evitar así el pago de las tasas. «Si sumamos estas inversiones, ¡estaríamos hablando de billones de dólares! Sería un caos total, y casi imposible de pagar para nuestro país —admitió—. En otras palabras, si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en este asunto de seguridad nacional, ¡estamos jodidos!». El secretario del Tesoro de EEUU duda de un veredicto en contra. «Creo que es muy poco probable que anule la política económica distintiva de un presidente», aseguró Scott Bessent en una entrevista este domingo en la cadena de televisión NBC.

Esa primera ronda de aranceles, junto con los gravámenes específicos a otros productos y países, desencadenaron una guerra comercial que se nota ya en el negocio exterior de Galicia y todavía podría recrudecerse con la amenaza de Trump de extenderlos si no logra su objetivo de quedarse con Groenlandia. Las exportaciones de las empresas de la comunidad se alejan de la cascada de récords que llevan en los últimos años. En noviembre, las ventas a otros países menguaron el 9,6%, hasta los 2.521 millones de euros, arrastrando al acumulado de los once primeros meses de 2025 a números rojos con un recorte del 0,2%. El saldo a la espera de los datos de diciembre rondó los 28.500 millones de euros.

En el caso concreto de EEUU, las exportaciones se desplomaron el 24%. La partida se situó alrededor de los 490 millones de euros, frente a los 645 millones del mismo periodo de 2024, según el balance publicado ayer por la Secretaría de Estado de Comercio. La evolución, sin embargo, está siendo muy desigual por sectores y muchos de los que entraron en pánico cuando se anunciaron los aranceles porque el país es un mercado relevante por cantidad o calidad del cliente, resisten la situación.

Las ventas de la conserva gallega en EEUU rebasaron los 47 millones de euros, casi un 25% más. Las de bebidas subieron el 8,9% y el 7% en el vino (21,1 millones). Los productos farmacéuticos alcanzan los 47,2 millones de euros tras un alza del 37%; el 2,1% crecieron las exportaciones de aceites esenciales y perfumería (10 millones); el 11% las de la madera (25,9 millones); el 38% las de papel (4,1 millones); el 115% en aluminio (22,7 millones); el 11,6% entre los aparatos y material eléctrico (15,5 millones); el 2,3% la ropa, excepto de punto (7,1 millones); y por encima del 1% el mobiliario (18,9 millones).

Otra parte del made in Galicia sí se resiente en pleno envite comercial. El grupo denominado «otros productos químicos», básicamente insecticidas, cae el 53%, con 17 millones de euros. La ropa de punto retrocede el 7,8% (7,8 millones); el 57% la fundición, hiero y acero (4,6 millones) y el 14% sus manufacturas (10,7 millones); el 15% las máquinas y aparatos mecánicos (54,4 millones); y el 16% la automoción (40,8 millones). La piedra profundiza en su crisis de ventas en el país: 17,3 millones, cerca de la mitad que un año antes. Los combustibles, un producto mucho menos constante, provocan el mayor agujero en el tráfico comercial entre la comunidad y EEUU con un descenso del 77% (12,6 millones).

El desgaste del negocio exterior de Galicia afecta, sobre todo, a la zona euro, donde la caída fue del 3,5%. Destacan las bajadas del 6,3% hacia Francia, principal destino de las exportaciones; el 9,1% a Italia; y el 1,4% a Alemania. Las ventas en Portugal aumentaron el 1,7%; el 7% en Polonia; y el 27,8% en Turquía.

La industria del motor aguanta en cabeza con un repunte hasta noviembre del 3,3% (8.374 millones). Las exportaciones de prendas de vestir se elevaron el 1,7% (5.846 millones); el 6,4% las de pescado (1.788 millones); y el 8,1% las conservas (1.024 millones). Los combustibles arrojan un retroceso del 8,3%, hasta los 1.206 millones. Un 11% mermaron los envíos de aparatos mecánicos (997 millones); y el 15% el aluminio (767 millones).