«Los vehículos chinos representarán el 25% de las matriculaciones en 2030»

¿Cuáles son las perspectivas para este año en Galicia con Renova o teu Vehículo? ¿Cómo valoran el nuevo plan gallego?

Para nosotros es muy importante estar en la puesta de largo de este plan. Nos gusta acompañar a la Xunta porque es una Administración que ha escuchado al sector, y esto es una rara avis. Galicia fue la primera comunidad que puso en marcha un programa de renovación con recursos propios. El año pasado nos marcamos el objetivo de superar las 30.000 matriculaciones, se consiguió, y este 2026 queremos romper la barrera de las 33.000 unidades.

A nivel nacional, está pendiente el Plan Auto Plus (reemplazo del MOVES III) para impulsar el eléctrico. ¿Qué le piden al Gobierno central?

Estamos esperando las ayudas. Hemos estado trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y esperamos que sean inminentes. Se ha dicho que serán retroactivas, pero el ciudadano necesita saber de qué dinero estamos hablando para que sean eficaces. El Gobierno ha anunciado 400 millones para 2026, cuando el año pasado se consumieron 800 millones en MOVES. Y si tenemos la mitad del dinero no podemos ir a la mitad de los clientes, porque se trata de democratizar la electrificación. Las ayudas del MOVES eran de hasta 7.000 euros achatarrando un vehículo antiguo y en torno a 4.000 o 4.500 euros sin achatarrar, con lo cual yo creo que las nuevas van a andar por esta última cifra. Porque tenemos que intentar ir a más ciudadanos, no a menos con un importe mayor. Además, la Ley de Movilidad Sostenible —que entró en vigor el pasado 5 de diciembre— incluye un compromiso por el cual el Gobierno debe aprobar un plan de renovación para todas las tecnologías complementarias al eléctrico en tres meses. Ese plazo, en la teoría y en la práctica, se cumple en marzo. Y si llega, será otra forma de apoyar a la industria.

Un estudio publicado por Faconauto a mitad del año pasado señala que el 70% de los conductores gallegos se resiste a comprar un eléctrico «por falta de ayudas eficaces». ¿Es solo una cuestión de falta de ayudas o también de eficiencia de los fabricantes, a la hora de ser más competitivos y adaptarse al bolsillo del consumidor?

En el precio todavía hay una barrera, pero si algo ha quedado claro estos últimos años es que todos los países que tienen cuotas de electrificación, incluido España, las tienen porque hay ayudas. O bien a apoyos a la compra, o incentivos fiscales o ambos.

La patronal destacó este fin de semana que «Galicia se sitúa por encima de la media nacional en electrificación y en el peso de los vehículos de bajas emisiones». Aun así, se mantiene como la segunda comunidad con la flota más antigua de España (con una media de 16,3 años).

Revertir la antigüedad lleva tiempo. Sin planes nacionales de achatarramiento, mucha gente puede comprar un coche nuevo, pero mantiene el viejo. Lo importante, en el caso de Galicia, es que hemos cortado la dinámica del envejecimiento. Antes, prácticamente la mitad de los clientes posponían su decisión de renovar su vehículo, y eso ya no ocurre.

Los concesionarios viven un buen momento, pero la producción industrial cae. ¿Confía en que el crecimiento continúe y que no pueda verse afectado por la ralentización de las plantas?

Para 2026 prevemos un crecimiento de entre el 3% y el 5% si se siguen dando pasos para apoyar al sector. Porque si analizamos el 2025, el crecimiento del mercado se ha debido a las ayudas, única y exclusivamente. Sin ellas, el mercado se habría desplomado.

¿Prevén algún impacto en la electrificación tras el anuncio de Bruselas de posponer sus objetivos de cero emisiones?

No creo que haya impacto. Al final, independientemente de los mensajes que pueda mandar Bruselas, la realidad es que todos los fabricantes europeos han volcado sus inversiones en fabricar eléctricos y no las pueden frenar. Tienen que seguir fabricando coches electrificados. Entre otras cosas porque su competencia feroz, que es China, está introduciendo en el mercado modelos de este tipo a un precio muy competitivo.

El alza de las matriculaciones gallegas en 2025 (+8,7%) está muy influenciada por el bum de las marcas chinas (+97%). Descontando su efecto, las demás solo aumentan un 2,7%.

La cuota de las marcas chinas ronda el 10% en España y el 12% en Galicia. Como el mercado ha crecido, el resto de marcas no han perdido demasiada cuota, en general, pero si el mercado estuviera estancado, lo que ganaran unas lo habrían perdido otras. Por eso insistimos en que el mercado debe seguir recuperando volumen, porque en los últimos cuatro o cinco años hemos perdido prácticamente un año entero de ventas.

En Galicia ya hay 15 marcas chinas operando. Como dice, con una cuota próxima al 12% el año pasado, casi el doble que en 2024. ¿Cuál es su proyección para los próximos años?

Vemos que la evolución de las marcas chinas sigue in crescendo. En Galicia creo que este año superarán el 15% de cuota. Y en España estaremos entre el 13% y el 14%. Pero nosotros vemos una constante de crecimiento en las marcas chinas y así será hasta que alcancen su techo, que en 2030 podría estar en torno al 25%.

¿Compiten las marcas chinas en igualdad de condiciones con las europeas? ¿Son proporcionados los aranceles de la UE?

En Faconauto no creemos en los aranceles, no nos gustan. Entendemos la postura de la UE y que se tiene que defender, pero poner aranceles por ponerlos es entrar en una guerra comercial que no conduce a nada. China ha demostrado que quiere ser un protagonista en el sector de la automoción y hay que hablar, más allá de los aranceles, de cómo nos vamos a relacionar con China, de cómo conseguimos que fabriquen en España o de cómo logramos que traigan aquí su tecnología, más empleo y nuevos proveedores.