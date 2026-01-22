Los trabajadores gallegos cobran tres veces menos que sus jefes

La remuneración que perciben los directivos más importantes del planeta salta a la palestra cada año por las desorbitadas cifras que manejan. Así ocurrió con el megasueldo del anterior CEO de Stellantis, Carlos Tavares, que en 2023 se embolsó 36,5 millones de euros tras un ejercicio de resultados récord para la compañía, con beneficios por 18.625 millones. La nómina del portugués, encargado de coordinar la estrategia del grupo automovilístico y todas sus plantas multiplicó por 518 el salario medio de la plantilla de la multinacional, que ese año alcanzó los 70.404 euros anuales. Ni tan altos son los sueldos que perciben los ejecutivos gallegos ni tan elevado es el importe que cobran los empleados de menor rango —ni amplia la diferencia entre los mismos—, pero la brecha existe y no es pequeña en Galicia, donde los puestos de mando cobran tres veces más que sus subordinados.

Así se puede extraer de la 19ª edición del estudio Evolución Salarial 2007-2025, presentado este miércoles por EADA Business School y la consultora ICSA Grupo. El informe, con datos de más de 80.000 profesionales, concluye que los altos cargos de la comunidad ingresaron un promedio de 84.733 euros en 2025, frente a los 40.216 euros de los mandos intermedios y los 26.837 euros del escalafón más bajo del personal.

La diferencia salarial es menor, eso sí, teniendo en cuenta que la retribución de los trabajadores base creció un 7,3% en la comunidad, que registró el mayor aumento de la península y solo se situó por detrás de Baleares (+10%) en toda España. Los salarios de los directivos se incrementaron menos (+1,7%), y en menor medida subieron los de los empleados que hacen de puente entre estos y el resto de la plantilla (+0,8%).

Aun así, los sueldos medios de Galicia son inferiores a la media nacional. En el caso de los ejecutivos gallegos, cobran un 6% menos que el promedio de los altos cargos españoles (90.246 euros). Ocurre lo mismo con los mandos intermedios (42.822 euros del conjunto del país) y los puestos operativos (28.577 euros).

La banca, líder en sueldos

Si se analiza la evolución de las remuneraciones atendiendo al tamaño de las compañías, llama la atención que las pequeñas empresas son las que impulsan los mayores incrementos salariales. «Este esfuerzo responde a la necesidad de reforzar su competitividad en la captación, retención y motivación del talento frente a las grandes empresas, que parten de niveles retributivos y paquetes de compensación más atractivos», exponen los autores del estudio en una nota remitida a los medios.

Desde 2007, las nóminas de los ejecutivos españoles han crecido el doble que los sueldos de sus subordinados. Han pasado de los 68.705 euros a los 90.246 —es decir, ahora perciben 21.541 euros más al año que en pleno crack del ladrillo—, mientras los salarios de los empleados han aumentado de los 19.588 euros a los 28.577 —tan solo 8.989 euros más—.

A nivel nacional, los directivos que más cobran trabajan en banca (96.131 euros), por delante de los altos cargos de las empresas de transporte (92.502 euros), la industria (86.521 euros), el sector servicios (83.888 euros), la construcción (80.233 euros) y el comercio y el turismo (78.300).