En directo: última hora del accidente ferroviario en Adamuz
ACCIDENTE FERROVIARIO

La investigación señala a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz

El accidente ha causado el fallecimiento de 45 personas

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril.

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (coche 4, primer eje del primer bogie) y posible punto de colisión con la cabeza del carril. / CIAF

Gabriel Santamarina

Madrid

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo y que ha causado hasta el momento 45 fallecidos. Las primeras evidencias que refutan esta tesis son las muescas encontradas en las rodaduras de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz. Aunque la CIAF apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada con cálculos y analisis detallados, apunta a estas muescas, presentes también en el tren Iryo, como compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

(Próxima ampliación)

TEMAS

