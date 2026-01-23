La creación de empresas en Galicia se aproxima a los máximos previos a 2008

La creación de empresas mantiene en Galicia una senda de recuperación que la acerca a los niveles previos a la crisis financiera de 2008, en línea con la evolución positiva del conjunto del país tras la pandemia. Los últimos datos de la Estadística Mercantil confirman que el tejido empresarial continúa ampliándose, con un crecimiento sostenido desde 2021.

En 2025, se constituyeron 4.712 sociedades en Galicia, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al año anterior, cuando se registraron 4.379 nuevas empresas, según la Estadística Mercantil publicada por el Colegio de Registradores. A escala estatal, el número de sociedades creadas alcanzó las 128.871, un 7,9% más que en 2024.

Los registradores subrayan que «este balance anual evidencia un crecimiento significativo desde 2021, tras la pandemia, alcanzando en 2025 niveles próximos a los máximos históricos previos a la crisis financiera de 2008», una referencia que sitúa el actual ciclo expansivo en perspectiva histórica.

El avance fue especialmente intenso en el último tramo del año. En el cuarto trimestre de 2025, el número de nuevas sociedades aumentó en todas las comunidades en comparación con el mismo periodo de 2024. Galicia destacó con un incremento del 22,3%, el tercero más elevado del país, solo por detrás de Illes Balears y la Comunidad Valenciana. En el conjunto nacional, las constituciones del último trimestre crecieron un 13,7%, hasta sumar 34.584.

El informe analiza también los traslados de sede social entre comunidades. En el cuarto trimestre, Galicia contabilizó 73 salidas de sociedades. Si se tiene en cuenta el saldo neto —entradas menos salidas—, el territorio gallego presentó 33 salidas netas, frente a los saldos positivos de Canarias, País Vasco o Andalucía. Pese a ello, el dinamismo en la creación de nuevas empresas refuerza la tendencia de recuperación del tejido productivo en Galicia, acercándolo a los niveles previos a 2008.