Galicia abre en Madrid su primera Oficina Económica en el exterior

Madrid se convirtió este jueves en la primera ciudad fuera de Galicia en acoger una sede de la Oficina Económica de Galicia, un nuevo instrumento de apoyo a la iniciativa empresarial que refuerza la proyección exterior de la comunidad. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró en la capital esta oficina, llamada a convertirse en un punto de referencia tanto para las empresas gallegas que operan en Madrid como para la captación de nuevos proyectos e inversiones.

Durante el acto, celebrado en las dependencias de la Casa de Galicia y acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el mandatario subrayó que esta apertura contribuirá a la expansión económica y comercial de la comunidad en un entorno especialmente estratégico. Madrid, recordó, concentra un importante número de compañías de origen gallego y reúne a algunos de los principales agentes económicos del país, lo que convierte a la ciudad en un enclave clave para reforzar la presencia empresarial de Galicia.

La Oficina Económica de Galicia nació en 2024 con el objetivo de simplificar y desburocratizar la atención a empresarios y emprendedores, concentrando en un único canal los recursos de distintas consellerías y organismos de la Xunta. A través de este servicio se ofrece orientación permanente y personalizada para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, su ampliación o su proceso de internacionalización, garantizando un acompañamiento continuado a lo largo de todo su desarrollo.

Noticias relacionadas

Con la apertura de la sede de Madrid, estos servicios se extienden ahora fuera de la comunidad autónoma, ampliando el radio de acción de una herramienta concebida para mejorar la relación entre la administración y el tejido empresarial. Además de prestar asesoramiento a las empresas gallegas radicadas en la capital, la oficina trabajará para dar visibilidad al potencial económico de Galicia y atraer nuevas iniciativas inversoras interesadas en implantarse en la comunidad.