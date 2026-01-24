CCOO: «El problema de las bajas médicas en Galicia es culpa de las empresas por la excesiva presión y del colapso de la sanidad pública»

El debate sobre el aumento y la duración de las bajas médicas ha sumado este viernes un nuevo capítulo en Galicia, con un cruce de acusaciones entre la Xunta y el sindicato CCOO. Mientras el Gobierno autonómico defiende el refuerzo del control sanitario para evitar prolongaciones «innecesarias» de las incapacidades temporales (IT), la central sindical replica que el problema no está en las personas trabajadoras, sino «en la presión empresarial y en el colapso de la sanidad pública».

El secretario de Negociación Colectiva, Saúde Laboral e Transicións de Comisiones Obreras de Galicia, Armando Iglesias, ha cargado contra las últimas manifestaciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al considerar que «criminalizan» a los empleados. «Lo que muestran esas afirmaciones es un total desconocimiento de la realidad», sostiene, al tiempo que niega que exista un abuso generalizado de las bajas médicas.

La respuesta sindical llega después de que el titular de Sanidade defendiera públicamente el plan de refuerzo de la inspección sanitaria del Servizo Galego de Saúde, implantado en agosto de 2024 con el objetivo de evitar que las IT se alarguen más allá de lo necesario. Según los datos facilitados por la Consellería, este dispositivo permitió emitir 25.991 altas de incapacidad temporal en el último año y medio, lo que supone el 24,19% de los 107.464 procesos valorados en ese periodo.

Gómez Caamaño justificó la medida por la «amplia incidencia en la sociedad» de las bajas temporales y por el «impacto creciente» que tiene tanto su número como su duración. A su juicio, el refuerzo de los mecanismos de control resulta necesario para garantizar un uso adecuado del sistema y su sostenibilidad, en un contexto de aumento de la demanda asistencial.

Frente a esta visión, Iglesias insiste en que el origen del problema está, en primer lugar, en las condiciones laborales. Según explica, en muchas empresas «se ha incrementado la presión, la carga de trabajo y los movimientos repetitivos, sin una prevención de riesgos eficaz». Además, denuncia que cuando se producen lesiones laborales, no siempre se deriva a las personas afectadas a las mutuas, sino que se las envía a la Seguridad Social, «contribuyendo así al colapso del sistema público».

El sindicato también apunta directamente a la responsabilidad de la Administración autonómica. «Si las bajas se prolongan es porque la sanidad pública está como está y se apuesta por la privada», afirma Iglesias, que denuncia un progresivo «desmantelamiento» del servicio público y una cobertura sanitaria cada vez más limitada para los trabajadores.

CCOO pone como ejemplo las listas de espera, que en algunos casos alcanzan «los 190 días». «La persona trabajadora no tiene culpa de esperar primero en atención primaria, luego para pruebas y después para una cirugía. Una lesión que podría resolverse en tres o cuatro meses acaba durando un año o más», concluye.