La indemnización por despido de los gallegos es la que más cae en España

El menor salario frente a otras comunidades y la alta rotación que albergan algunas de las principales empresas radicadas en Galicia están empujando a la baja la indemnización por despido de los trabajadores gallegos: la que más ha caído a nivel nacional en los primeros nueve meses de 2025. Hasta septiembre, según la Estadística de Asuntos Judiciales Sociales del Ministerio de Trabajo, casi 3.300 profesionales dieron por resueltos los conflictos individuales que mantenían con sus antiguas compañías con sentencias favorables o bien por la vía de la conciliación. Pero lo llamativo es que la cuantía media que recibió cada uno de ellos se desplomó un 16,4% hasta los 9.295 euros. Un importe inferior al promedio de España (9.474 euros, un 4,1% más) y mucho menor que los 11.626 euros que percibió cada asturiano, una de las mayores indemnizaciones por despido del país y la que más creció hasta el tercer trimestre.

A ojos de varios bufetes especializados en derecho laboral, el retroceso que han sufrido las compensaciones por cese en la autonomía se debe en parte «a las actividades económicas prevalentes», sobre todo en campos como la automoción —en el que las movilidades son habituales—, la industria alimentaria o la hostelería. «Con carácter general, la disminución seguramente venga motivada por la menor contratación temporal, puesto que se ha limitado en los últimos años mucho y por lo tanto las empresas se ven obligadas a hacer contratos indefinidos o fijos discontinuos», explican desde uno de los despachos, esgrimiendo que, cuando hay que amortizar los puestos de trabajo, «hay mucha fluctuación en la plantilla y mucho relevo», generalmente de personas «con antigüedades que no son muy elevadas», por lo que el resarcimiento suele ser mínimo.

Conforme exponen los datos publicados por la cartera que dirige Yolanda Díaz, la indemnización por despido de los gallegos es la que más ha caído hasta septiembre de 2025, por delante de otras CC AA como Navarra (-14,2%), Cataluña (-11,2%) o Madrid (-5,7%), las siguientes tres donde más se reduce este concepto. Destacan estos descensos frente a la tónica general de crecimiento de las indemnizaciones, que se impone en 10 de las 17 comunidades españolas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También «tiene que ver con nuestro nivel salarial y con nuestro nivel de precariedad», remarcan fuentes sindicales en declaraciones a este periódico. «Nuestros salarios no son de los más altos y por lo tanto las indemnizaciones son menores», indican. Y en parte es así, como también certifican los números del Instituto Nacional de Estadística (INE), puesto que Galicia fue la séptima autonomía con el menor salario medio del país en 2024 —con 2.230 euros brutos, menos que los 2.386 euros de la media de España y lejos de comunidades como País Vasco, con 2.801 euros—.

«Nadie paga por encima del convenio y a las empresas les cuesta un poco actualizar los salarios», señalan desde otro bufete especializado. «Hay por lo tanto sueldos más bajos y a eso se suma la rotación y la menor antigüedad, que explican esas cifras», añaden.

La tabla de Trabajo sitúa a Galicia hasta septiembre como la octava comunidad peninsular con la indemnización por despido más baja, ubicándose en el ecuador del ranking que encabeza Navarra (13.413 euros) y cierra Castilla y León (7.642 euros). Eso sin contar la situación particular de las islas, que viven fundamentalmente del turismo y una estacionalidad que se traduce en contratos más cortos o ceses prematuros, tanto en Baleares (5.168 euros) como en Canarias (6.371 euros).