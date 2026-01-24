La nueva estrategia para el sector TIC gallego contará con 60 millones

Galicia dará un nuevo impulso al sector tecnológico con la próxima aprobación por parte de la Xunta del borrador del plan director del sector TIC, una estrategia que contará con un presupuesto estimado de 60 millones de euros para los próximos dos años y que busca consolidar a la tecnología como uno de los principales motores industriales de la comunidad.

El anuncio lo realizó este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante una visita a las instalaciones de la empresa Sixtema en Santiago, donde avanzó que el borrador del plan será aprobado el lunes en el Consello de la Xunta. Acompañada por la directora del Igape, Covadonga Toca, destacó que el sector TIC «lleva aumentando muchísimo su peso en la economía gallega» y que «ya se puede considerar un sector industrial propiamente dicho».

Desde 2020, el sector ha registrado en Galicia un crecimiento del 21 %, lo que ha supuesto la incorporación de 4.000 nuevos profesionales especializados en tecnologías digitales. «Son trabajadores y expertos en tecnologías que están haciendo que la innovación esté penetrando de manera muy significativa en las empresas gallegas», subrayó.