El Ibex 35 conquista los 17.600 puntos impulsado por Puig, Colonial y Cellnex en la apertura

El Ibex 35 ha arrancado la última semana del mes con una revalorización del 0,30%, lo que llevado al selectivo a conquistar los 17.600 puntos hacia las 10:30 horas de la mañana (hora peninsular). Los mercados han amanecido a un panorama geopólitico especialmente tenso desde Japón hasta Irán, que ha augurado fuertes cáidas para el dólar estadounidense, la divisa de referencia.

Además, la renovada incertidumbre ha dado fuelle a las fuertes subidas del oro al contado —el valor refugio por antonomasia— que ha marcado por primera vez el umbral de los 5.000 dólares (4.216 euros). En gran medida, los temores acerca de la política exterior erratica de Washington, que se extienden desde Venezuela, hasta la guerra arancelaria, y su posible intervención monetaria en Tokio, han puesto al billete verde en la diana.

En el plano macroeconómico español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá con los agentes sociales para avanzar las negociaciones de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Puig (+1,37%), Colonial (+1,07%) y Cellnex (+1,05%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-1,09%) y Solaria (-0,86%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,12%, mientras que Londres, Francfort y Milán subían un 0,21%, un 0,11% y un 0,1%.

En este escenario, el precio del barril de Brent —referencia en Europa— descendía un 0,22%, hasta los 64,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,26%, hasta los 60,91 dólares.

La tensión en Japón arrastra al dólar

El dólar estadounidense, el billete verde de referencia, ha amanecido este lunes en mínimos de cuatro meses tras una oleada de ventas generalizadas. Es la tercera jornada consecutiva que la divisa encadena caídas, en gran meddia debido a la posible intervención de Washington en los mercados de divisas del país. Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1845 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,250%.