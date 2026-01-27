Afigal activa las nuevas líneas Igape para pymes en 2026
Los apoyos permiten acceder a préstamos por importes desde 3.000 euros y hasta un millón
Afigal ha activado las nuevas líneas de financiación del Igape correspondientes a 2026, dirigidas a pymes y autónomos gallegos, que ya pueden presentar sus solicitudes. Los apoyos permiten acceder a préstamos a largo plazo por importes desde 3.000 euros y hasta un millón, con tipos de interés subvencionados. Las operaciones pueden destinarse a inversiones productivas, circulante estructural, pagos y reestructuración de deudas financieras, así como a reforzar la capacidad de otorgar garantías frente a terceros. Las ayudas incluyen la bonificación del interés y de la comisión del aval, además del reaval del riesgo asumido por la SGR. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre y la concesión será por concurrencia no competitiva. En los últimos cinco años, Afigal ha canalizado más de 178 millones de euros a 1.567 proyectos empresariales.
