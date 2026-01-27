Estudio de la auditora NIQ
Mercadona se hace aún más líder: uno de cada tres españoles compra de modo habitual en sus tiendas
El gasto en la cesta de la compra marcó récord en 2025 tras subir un 5,8%, lo que supone que los españoles destinaron 131.000 millones de euros en llenarla
Uno de cada tres euros gastados el año pasado por los españoles en la cesta de la compra fue a parar a Mercadona, lo que eleva (aún más) a la cadena valenciana al 'top' del negocio del gran consumo en este país, con una cuota de mercado del 29,5% en 2025. Así lo constata el informe presentado este martes por la consultora NielsenIQ sobre tendencias del consumidor, que eleva en más de dos puntos el último dato disponible, en este caso de la otra gran empresa auditora del sector, Kantar, cuyo Worldpannel situó en septiembre pasado este dominio en un 27,3%. Los precios competitivos de esta red de supermercados y el éxito que ha conseguido su oferta de platos preparados son algunas de las claves de este aumento.
El análisis de NIQ sitúa a Carrefour en la segunda posición, con un 7,2% de cuota; mientras que Lidl sigue en la tercera, con un 6,2%. El Grupo DIA continúa su senda de crecimiento y ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la consultora, con un 4,8%. La lista la completan, por este orden: Eroski, con un 4,3%; Consum, con el 4,1%; Alcampo, con un 2,9%; Aldi, con un 1,8%; y El Corte Inglés, con un 1,6%. El informe resalta que, además de Mercadona, también han mejorado de manera notable su posicionamiento competitivo DIA, Consum y Aldi.
Los consultores han destacado, de todos modos, el auge que en el último año han experimentado las enseñas de supermercados regionales, que abarcan el 25% de la cuota de mercado, es decir uno de cada cuatro euros gastados por los españoles en la compra de productos de gran consumo, concepto que abarca tanto alimentación como higiene. Las ventas de los hipermercados vuelven a registrar, un año más, un ejercicio de caídas, mientras avanzan las de los establecimientos de proximidad y conveniencia.
Otra característica del gran consumo en 2025 fue el avance del canal digital, según NIQ. El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo fue, cómo no, para Amazon, con una cuota de valor del 36,6%; seguido por Mercadona, con el 9,8%; y Glovo en tercera, con un 4,8%, según la clasificación de la consultora. Les siguieron El Corte Inglés, con un 4,6%; Primor, con un 3,1%; Aliexpress, con un 2,8%; Carrefour con un 2,7%; Temu, con un 2,4%; HanStore con un 2,3%; y Shein, con un 2,2%.
Gasto récord
El gasto de los españoles en la cesta de la compra se incrementó el año pasado, en global, un 5,8% anual hasta los 131.000 millones de euros, una cifra "récord", según los responsables del estudio de Nielsen. El informe, titulado 'El mercado del gran consumo en España en 2025', detalla que la demanda subió un 2,5% en volumen y que los precios se incrementaron un promedio del 3,2%.
El crecimiento se produjo en todas las secciones del supermercado, pero especialmente relevante en la de frescos, con una subida del 9,3% de las ventas en valor.
