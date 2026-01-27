Las oficinas bancarias en Galicia bajan de las 1.000 después de medio siglo

Bankinter inauguró el pasado jueves la temporada de resultados de las entidades financieras en 2025 con un beneficio récord de 1.090 millones de euros. Mañana le toca a Abanca. El viernes lo hará Caixabank y el resto irá a lo largo de la próxima semana. Los analistas vaticinan otra ronda de ganancias sin precedentes en el sector, que podría rondar los 33.400 millones. Hasta junio, la tasa de morosidad se situaba en el 2,56% y la rentabilidad sobre recursos propios (RoE) rozó el 15%, muy por encima del 9,68% de hace diez años. Con niveles de capital y de liquidez muy holgados respecto a los mínimos regulatorios, «es de todos conocido que el sector bancario europeo y en particular el español se encuentra en un buen momento», como remarca Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España, en un monográfico que acaba de publicar Funcas sobre los grandes desafíos a los que se enfrentan las entidades financieras en un contexto de «acelerada transformación» tecnológica con el impulso de la IA, la «creciente competencia» y la «redefinición» de su papel en la economía mundial del siglo XXI.

Esta nueva era que se abre para la banca llega tras la profunda transformación forzada por la gran crisis financiera global que estalló en 2008 y se llevó por delante parte del mapa financiero del país. Quedan diez entidades relevantes en pie con un volumen de activos de 3.865 billones de euros y algo más de medio centenar de operadores de menor relevancia que suman 246 billones. Aunque la tijera en la red comercial para aliviar costes y adaptar el modelo al tirón digital está más contenida, sigue el goteo de cierres. En septiembre había 17.239 oficinas operativas en toda España tras la clausura de 124 en los doce meses anteriores. El sector bajó la persiana a 15 sucursales en Galicia, donde se mantienen 991. Es la menor cifra de los últimos 50 años, desde el arranque de la serie estadística del Banco de España a finales de 1974.

Desde el máximo registrado en septiembre de 2008 a las puertas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en Galicia desaparecieron 1.548 oficinas bancarias. De cada 100, dejaron de funcionar 61. La comunidad fue uno de los epicentros de la reestructuración del sector por el solapamiento de la red de las dos antiguas cajas de ahorros, unidas en un matrimonio forzado a Caixanova para tapar el enorme agujero de Caixa Galicia; por la venta de sus dos bancos filiales (el Gallego pasó a manos del Sabadell y el Etcheverría saltó a Banesco, que acabó quedándose con NCG); y por los saltos del tercer líder del mercado regional, el Pastor, vendido al Popular y luego integrado en el Santander. A pesar de la red menguante, los bancos nunca manejaron tanto negocio en Galicia: 49.238 millones de euros en créditos a sector público, empresas y hogares y 86.647 millones en depósitos. Por cada 100.000 habitantes, en 2008 había 92 sucursales en Galicia. En 2025 son unas 36.

Los cierres en el conjunto del país rondaron los 28.900 en estos últimos 17 años, un recorte del 62,6%. A la cabeza de la eliminación de red bancaria están Cataluña, con una caída del 74% en sucursales; Madrid, con el 69,6%; Baleares, un 67,7% menos; y Comunidad Valenciana, el 67%. Las que menor ajuste sufrieron son Extremadura y Navarra, ambas con un descenso que ronda el 44%.

El empleo en el sector llevaba la misma sentencia hasta que en 2023 repuntó por los fichajes para reforzar la transformación tecnológica. La plantilla total rondaba los 167.800 trabajadores a finales de 2024, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Son 5.066 más que en 2022, pero 110.500 por debajo de 2008. No hay números desagregados por autonomías, aunque la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social muestran un comportamiento similar. Los cotizantes en servicios financieros en 2025 se quedaron cerca de los 9.000, la cantidad más alta desde 2020. En 2008 llegaron a los 14.700. En el área de seguros y fondos de pensiones, el goteo no cesa: 1.588, mínimo histórico. En los servicios auxiliares al sector, en cambio, el personal alcanzó los 6.563, muy cerca del récord que en este caso se batió en 2018 (6.700). La morosidad del sector financiero se situó en el 2,78% el pasado mes de noviembre, seis centésimas menos que en octubre y suma el tercer mes consecutivo a la baja. Según los datos publicados ayer por el Banco de España, si se compara con hace un año, la ratio de entidades de depósito y establecimientos financieros es 6,16 puntos inferior. La tasa de mora acumula seis meses seguidos por debajo del nivel del 3%, mínimos desde 2008. El cómputo de dudosos se situó en 34.211 millones, después de restar 312 millones respecto al mes anterior (-0,9%) y 6.086 millones menos en comparación con hace un año (-15,1%). El total del crédito subió en 13.769 millones respecto a octubre, hasta los 1,229 billones. Frente a un año antes, el comportamiento fue también de ascenso y el crédito creció en 36.756 millones, un 3,1% menos que hace un año.

