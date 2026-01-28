Air Europa añade 24 vuelos hasta el 16 de febrero en la ruta Madrid-Málaga

Tragedia ferroviaria
Air Europa añadirá a su operativa habitual 24 vuelos (de ida y vuelta) en la ruta Madrid-Málaga-Madrid desde el 3 hasta el 16 de febrero, lo que supone 8.640 asientos extra, para favorecer la conectividad tras el cierre de las líneas de alta velocidad por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según fuentes de la aerolínea.
La compañía ya había aumentado su operativa con Andalucía el pasado 20 de enero hasta el 2 de febrero con tres vuelos extra a los cuatro diarios que ya operaba, con lo que esos días (hasta el 2 de febrero) la oferta sube a siete frecuencias diarias y 1.080 plazas más con respecto a su operativa habitual.
También Iberia ha aumentado sus conexiones con Andalucía hasta el lunes 2 de febrero, en concreto un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga, con objeto de atender la demanda de los pasajeros después del accidente de Adamuz. Asimismo, ha incorporado un vuelo extra de Iberia Express entre Madrid y Sevilla que operará cada día desde este martes hasta el 1 de febrero.
Por su parte, Vueling ha incorporado un vuelo de ida y vuelta desde Barcelona a Málaga y Sevilla entre este miércoles y el domingo. La compañía operó en enero entre Barcelona y Málaga una oferta de 39 frecuencias semanales, con una media de 5 vuelos al dia; y entre Barcelona y Sevilla 49 frecuencias a la semana, con una media de 7 vuelos al día.
El aumento de la demanda de vuelos por la tragedia de Adamuz se constató horas después cuando el precio de los vuelos que conectan Madrid y Málaga se multiplicó debido a que las aerolíneas ofrecen precios de billetes dinámicos, que suben y bajan en función de la demanda y de la cercanía del viaje, entre otras cuestiones.
