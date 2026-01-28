La Cámara de A Coruña acompañará a empresas a América, África y Asia
La Cámara de Comercio de A Coruña reforzará este año la salida al exterior de las empresas con un calendario de misiones comerciales en América, África y Asia, en el marco del Plan Foexga. Hasta marzo están previstas acciones en México, Marruecos, Cabo Verde, Vietnam y Japón, dirigidas tanto a pymes como a grandes compañías que busquen iniciar o consolidar su actividad exportadora. A partir de abril se sumarán 35 actuaciones, entre misiones, visitas y participación en ferias, que se publicarán próximamente y estarán centradas en pymes. Las iniciativas incluyen agendas B2B personalizadas, asesoramiento especializado y acompañamiento institucional. El programa se desarrolla en colaboración con la Xunta, a través del Igape, y contempla ayudas que pueden superar el 70% de los costes para las pymes. Las plazas son limitadas y la información está disponible en la web de la cámara.
