Energía
El Gobierno aprobará un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde en España
La normativa, anunciada por la vicepresidenta Sara Aagesen, incluirá un sistema nacional de hidrógeno y un nuevo mercado regulado
El Gobierno aprobará "en los próximos meses" un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde en España, que incluirá un sistema nacional y un nuevo mercado regulado, con el que pretende "impulsar la demanda, reforzar la competitividad y habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura". Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás, evento anual en el que la compañía expone sus avances sobre este vector energético.
Aagesen ha explicado que esta normativa, que traspone el paquete europeo de hidrógeno, impulsará "un marco para ofrecer más visibilidad y más estabilidad, a medio y a largo plazo, al objeto de favorecer todas las inversiones y adaptar de forma progresiva los distintos mercados para la incorporación de estas nuevas moléculas verdes". Y ha añadido que hasta la fecha este vector energético ha recibido más de 3.000 millones de euros en ayudas a través de diversos proyectos, como los valles del hidrógeno o la cadena de valor.
"Necesitamos una regulación clara y previsible, que permita acelerar el proceso de toma de decisiones de inversión y que consolide y fortalezca la demanda", ha respondido minutos después del anuncio el consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien ha reiterado que la infraestructura de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa, el H2Med, estará en funcionamiento "en las fechas previstas". Esto es, en 2032.
H2med aspira a ser el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, impulsado por Enagás junto a los TSOs de Francia (Teréga y NaTran), Portugal (REN) y Alemania (OGE). Este corredor contempla la creación de dos infraestructuras: CelZa, entre Portugal y España (Celorico da Beira-Zamora) y BarMar, entre España y Francia (Barcelona-Marsella).
Suscríbete para seguir leyendo
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- Redada antidroga en A Coruña: una tienda de zapatillas de lujo como centro de operaciones
- Riki, ante los días decisivos: así está su fichaje por el Deportivo
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- A Coruña, plató de la nueva serie de Movistar Plus: 'Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible
- Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- CincodeTres, la nueva cara de O Temple: 'La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta