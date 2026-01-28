Pacto India-UE: las empresas coruñesas miran el acuerdo con cautela ante la mayor competencia

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e India abre oportunidades para las empresas coruñesas, pero también plantea retos relevantes. India es ya el país más poblado del mundo y mantiene «importantes tasas de crecimiento de PIB tanto en términos absolutos como per cápita», recuerdan fuentes de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Sin embargo, el punto de partida es limitado: «las transacciones comerciales de A Coruña y Galicia con India son todavía muy escasas», con un claro desequilibrio entre ventas y compras.

El nuevo acuerdo «permite la revitalización de los intercambios comerciales, al reducir de manera considerable los actuales aranceles y poner a disposición de las empresas europeas un mercado de 1.470 millones de habitantes», señalan desde la Cámara, que subraya que el potencial de crecimiento es «muy elevado», especialmente en sectores con valor añadido.

No obstante, advierte de que el pacto también «facilita las importaciones desde un país con unos costes de producción reducidos», lo que exigirá a las empresas coruñesas «una importante eficiencia para competir con esos bajos costes» y hacerlo «en igualdad de condiciones en cuanto a requisitos en materia sanitaria y seguridad laboral», un aspecto clave para preservar la competitividad local.

Hay media docena de empresas de la demarcación coruñesa que están exportando a India y otras tantas que cuentan con establecimientos en el país.

Noticias relacionadas

La Cámara destaca que «el beneficiario final será siempre el consumidor final y la economía en general» y anuncia una misión comercial a India este año para apoyar a las empresas interesadas.