La Xunta anima a las empresas a pedir ayudas de IA tras visitar Galigrain en A Coruña

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó este martes en el puerto de A Coruña las instalaciones de Galigrain, una de las firmas gallegas que el pasado año se beneficiaron de las ayudas de la Xunta para la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos. Durante la visita, Lorenzana recordó que las empresas gallegas pueden solicitar hasta el próximo 17 de marzo esta línea de apoyos, destinada a impulsar la modernización industrial y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La responsable autonómica estuvo acompañada por la directora del Igape, Covadonga Toca, y por el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández. En el recorrido por las instalaciones, Lorenzana destacó el proyecto de Galigrain, integrada en el Grupo Nogar, que está desarrollando con apoyo público: un sistema de planificación de almacenaje basado en inteligencia artificial que permitirá reducir tiempos, rebajar costes energéticos y optimizar el uso de los espacios.

Lorenzana subrayó que la nueva convocatoria cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y se enmarca en el paquete de ayudas que el Igape publicó de forma anticipada a comienzos de año, con una dotación global cercana a los 181 millones. Las subvenciones contemplan importes máximos de entre 100.000 y 500.000 euros.