La Cámara refuerza su presencia en Ferrol

La Cámara refuerza su presencia en Ferrol

La Cámara refuerza su presencia en Ferrol | L.O.

La Cámara de Comercio de A Coruña ha iniciado un proceso de ampliación de sus servicios en el área de Ferrolterra, con el objetivo de acercar sus programas de apoyo al emprendimiento, la formación y el empleo a la ciudadanía y al tejido empresarial de la comarca.

