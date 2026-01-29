Genesal supera los 35 millones de facturación y prepara la ampliación de su fábrica de Bergondo para crecer un 40%

La coruñesa Genesal Energy cerró 2025 con una facturación superior a los 35 millones de euros y con un plan de inversiones orientado a reforzar su capacidad industrial y sostener un crecimiento estimado del 40% en los próximos años. Entre las actuaciones previstas destaca la ampliación de su fábrica principal en Bergondo, una iniciativa que irá acompañada de un refuerzo del equipo humano y del impulso a su centro tecnológico, Generlab.

El resultado del pasado ejercicio consolida la trayectoria ascendente de la compañía especializada en soluciones de energía distribuida y de respaldo. Tras facturar 20 millones de euros en 2022; 23 en 2023 y 27 en 2024, el salto registrado en 2025 confirma la aceleración de su crecimiento y su consolidación como mediana empresa industrial con presencia internacional.

La actividad de Genesal Energy se apoya en la fabricación de más de 1.000 grupos electrógenos al año, destinados a infraestructuras críticas como hospitales, centros de datos, entornos industriales o instalaciones estratégicas. En un contexto marcado por la digitalización, la inestabilidad geopolítica y el aumento de los riesgos energéticos, la compañía ha reforzado su papel como proveedor estratégico de sistemas de respaldo fiables.

Uno de los episodios más relevantes del pasado ejercicio fue el apagón generalizado del 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante horas. Ante esa situación, Genesal activó un gabinete de crisis desde su sede en Bergondo para garantizar el funcionamiento de sus equipos en hospitales y servicios esenciales.

Sus grupos electrógenos permitieron mantener la operatividad de centros sanitarios en A Coruña, Vigo, Madrid y Toledo, entre ellos el CHUAC, el Materno Infantil Teresa Herrera y el Álvaro Cunqueiro, en una movilización que se prolongó durante toda la jornada y la noche posterior.

“Ese día se puso de manifiesto que la energía de respaldo no es un complemento, sino un elemento crítico para la seguridad y la salud pública”, señala José Manuel Fernández, CEO de Genesal Energy, que subraya la capacidad de respuesta del equipo y la importancia de contar con protocolos de actuación ante emergencias de gran escala.

Un grupo electrógno de Genesal instalado en un hospital. / L. O.

Más allá de ese episodio excepcional, 2025 estuvo marcado por el fuerte crecimiento de la demanda vinculada a los centros de datos. La compañía explica que incrementó su volumen de proyectos tanto en el mercado nacional como internacional y reforzó su posicionamiento como socio tecnológico en este ámbito, con soluciones de alta potencia, personalizables y compatibles con combustibles renovables. La participación en encuentros especializados en Madrid, Londres o Estocolmo forma parte de esa estrategia de consolidación en un sector clave para su negocio.

El área de defensa fue otro de los vectores de crecimiento del ejercicio, en paralelo al aumento de la inversión europea en infraestructuras estratégicas. Genesal desplegó soluciones energéticas diseñadas para operar en condiciones extremas y desarrolló proyectos en países como Alemania, orientados a garantizar la continuidad operativa de instalaciones críticas.

De cara a este año, la compañía prevé continuar con su expansión internacional y reforzar su estructura industrial. “2025 ha sido un año de retos y aprendizajes. Hemos demostrado que la energía fiable es tecnología, pero también compromiso y coordinación”, afirma Fernández. “Nuestro objetivo es seguir creciendo, innovando y garantizando soluciones seguras para quienes más dependen de un suministro continuo”, concluye.