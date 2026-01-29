Gestán eleva su facturación a 38,8 millones y acelera su giro industrial hacia la economía circular y digital

Gestán cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 38,8 millones de euros, con lo que consolida una senda de crecimiento sostenido y refuerza su transformación hacia un modelo industrial más circular, tecnológico y eficiente. La cifra supone un avance relevante respecto a 2024 (34,7) y confirma la evolución al alza del grupo en los últimos ejercicios, tras los 34,8 de 2023 y los 34,4 de 2022.

El incremento de ingresos viene acompañado de un refuerzo de la actividad industrial, especialmente en el ámbito de la valorización de residuos y la producción de materias primas secundarias con aplicación directa en sectores como la construcción, la energía o la industria forestal.

A lo largo de 2025, la compañía coruñesa gestionó 318.202 toneladas de residuos en el conjunto de sus instalaciones, con un peso creciente de los centros de valorización como eje del modelo productivo.

En este ámbito, las plantas de Santa Icía (Arteixo) y Nostián (A Coruña) trataron 117.849 toneladas de residuos industriales, con lo que se alcanzó una tasa de recuperación del 82%. De estos procesos surgieron 65.157 toneladas de áridos reciclados, un 36% más que en el ejercicio anterior, y 16.465 de astilla reciclada y poda, lo que supone un incremento del 150% interanual.

La compañía subraya que estos datos reflejan tanto la mejora de capacidades como la apuesta por convertir el residuo en un recurso con valor de mercado.

A esta evolución se suma la consolidación de la línea de biocombustibles, uno de los pilares históricos del grupo. En 2025, Gestán distribuyó 26.000 toneladas de pellet, destinadas a calefacción residencial, usos comunitarios y procesos industriales. La biomasa se mantiene así como una palanca para la descarbonización térmica y para la dinamización de la economía rural vinculada al aprovechamiento forestal.

Un camión de Gestán. / L.O:

“Los datos de 2025 muestran una evolución coherente con la estrategia industrial del grupo, centrada en consolidar la actividad, optimizar procesos y avanzar de forma gradual en nuevas líneas de trabajo vinculadas a la economía circular”, señala Luz Pardo, CEO de Gestán, que subraya la importancia de “reforzar la solidez del modelo y abrir nuevas oportunidades industriales a medio plazo”.

La transformación del grupo va más allá del volumen. En el último ejercicio, la empresa destaca que la innovación aplicada ha ganado peso como herramienta para identificar nuevas soluciones industriales a partir de subproductos y residuos complejos.

En colaboración con centros de Formación Profesional, ha impulsado un reto para investigar usos alternativos de materiales de origen forestal, entre los que destaca el desarrollo de protectores vegetales biodegradables fabricados con madera, actualmente en fase de evaluación.

En paralelo, el proyecto Estrada avanza en la validación de materiales procedentes de plásticos complejos para su incorporación en mezclas bituminosas, mientras que la participación de Gestán Conteco como empresa tractora en la aceleradora BF Climatech ha permitido explorar nuevas vías de valorización de residuos de placas de yeso laminado, con resultados técnicos prometedores en fase piloto y potencial de escalado industrial.

Este salto industrial se apoya en el Plan de Transformación Digital 2025–2027, orientado a mejorar la trazabilidad, automatizar tareas operativas y reforzar la toma de decisiones basada en datos.

El grupo está incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial con el objetivo de ganar eficiencia y capacidad de adaptación. “La digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta clave para hacer nuestra industria más eficiente y competitiva en un entorno cada vez más exigente”, apunta Pardo.

Noticias relacionadas

Con estos resultados, Gestán consolida su posición como uno de los referentes gallegos en economía circular, avanzando desde la gestión de residuos hacia la generación de productos industriales circulares, con impacto ambiental positivo y viabilidad económica real.