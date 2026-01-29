Hijos de Rivera integra la inteligencia artificial para optimizar procesos y tareas

Hijos de Rivera integra la inteligencia artificial en áreas clave como la optimización de procesos, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Áreas como atención al cliente, ventas y soporte a empleados automatizan tareas con el objetivo de aportar una mayor agilidad, reducir costes y ampliar la capacidad de análisis de la compañía. También se desarrollan nuevas herramientas para la explotación inteligente de los datos y el refuerzo de la estrategia comercial para favorecer un uso más preciso de la información.

El Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial se implanta, según explica la compañía, en una hoja de ruta a largo plazo en la que conviven la transformación digital con el corazón artesanal y la tradición cervecera que caracterizan a la Corporación Hijos de Rivera. El nuevo enfoque busca avanzar en el desarrollo tecnológico y en un modelo empresarial más competitivo, sostenible y preparado para el futuro.

“Este ecosistema nos permite integrar la inteligencia artificial de forma real y útil en nuestro día a día, mejorando la eficiencia y ayudándonos a tomar decisiones más informadas”, señala Iván Castro, CTO Global de Corporación Hijos de Rivera.

El lanzamiento del nuevo proyecto cuenta con el apoyo del IGAPE y la Xunta de Galicia a través de las ayudas para el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la inteligencia artificial. También ha contado con la participación de empresas tecnológicas y ha sido compartido en encuentros como el Google Summit Madrid y el Inspira + Innova 2025.