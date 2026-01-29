La inmobiliaria gallega que usa la programación neurolingüística como arma de ventas

La empresa inmboliaria Vipkel abre un nuevo modelo de franquicia en el que integra la programación neurolingüística, en el que, según destaca, "hace entrenamiento mental y da soporte diario a sus socios". Según destaca en una comunicación, en ella se hace una gestión emocional de alto rendimiento en la formación diaria de sus agentes y directores.

Tal y como explican, esta estrategia les ha llevado a superar las 600 operaciones en un año en A Coruña, donde reúne a más de 70 profesionales en 9 oficinas.

En su apuesta, destacan que a diferencia de otro tipo de inmobiliarias, ellos han decidido comenzar a trabajar desde la mente de las personas comerciales que venden los inmuebles. Tras haber realizado este cambio de modelo los resultados han sido de 300 viviendas vendidas en solo 146 días y más de 600 operaciones en un año, según los datos que dispone la compañía.

Noticias relacionadas

Ahora, tras consolidar estos resultados, la empresa abre su modelo de franquicia a emprendedores, directores comerciales e inversores que quieran liderar su propia oficina con un sistema que indican que está probado y combina marca, método y soporte humano.