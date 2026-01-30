Amancio Ortega refuerza su apuesta energética y eleva al 13,7% su participación en la portuguesa REN

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha reforzado su presencia en el sector energético ibérico al elevar su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico y gasista de Portugal, hasta el 13,7% del capital.

El movimiento se ha realizado a través de su holding inversor, Pontegadea Inversiones, y consolida al empresario gallego como segundo máximo accionista de la compañía, solo por detrás del gigante chino State Grid Corporation of China, que controla el 25%.

Según consta en la última actualización de la estructura accionarial de REN a cierre de 2025, Pontegadea ha incrementado su posición en un 1,7% adicional, desde el 12% que mantenía desde su entrada en el capital de la compañía en 2021.

Con la capitalización bursátil actual, el valor de ese paquete adicional se sitúa en torno a los 38,5 millones de euros, lo que eleva el valor total de la participación de Ortega en REN hasta unos 314.

La operación se cerró el año pasado mediante una negociación directa con un único vendedor y en una sola transacción, según fuentes del mercado, aunque ni el importe exacto ni la identidad del vendedor han trascendido. Fuentes de Pontegadea consultadas por este periódico declinaron realizar comentarios sobre este nuevo movimiento accionario.

Desembarco en 2021

Ortega desembarcó en REN en 2021 tras alcanzar un acuerdo con Mazoon —sociedad vinculada a Omán Oil— para adquirir el 12% del capital. Desde entonces, se ha mantenido como uno de los accionistas de referencia de la compañía, en un núcleo en el que también figuran Lazard, que ha reducido su peso en el capital, la aseguradora Fidelidade, la asturiana Corporación Masaveu y la española Redeia, esta última con un 5%.

El refuerzo en REN se enmarca en la estrategia de diversificación de Pontegadea hacia infraestructuras energéticas reguladas, un ámbito que el holding considera estable y con una remuneración recurrente.

En esa línea, el grupo del fundador de Inditex posee también un 5% de Redeia, donde es el segundo accionista de Red Eléctrica, y un 5% de Enagás, participación adquirida en 2019 por 281,6 millones de euros. A ello se suma su presencia en Enagás Renovables y diversas alianzas con Repsol en carteras de energías limpias.

En los nueve primeros meses del último ejercicio, la compañía portuguesa obtuvo un beneficio de 104 millones de euros, un 23,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y sus acciones se revalorizaron más de un 35% en el conjunto del año.