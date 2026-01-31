Más de 100 millones para la reindustrialización de As Pontes y Meirama

La Xunta convoca nuevas líneas de ayuda por más de 100 millones de euros del fondo de transición justa —cofinanciado por la UE— para impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Esta inversión busca atraer grandes proyectos industriales y apoyar a las pymes en la provincia de A Coruña, tal y como se publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Este sábado abre el plazo para la línea de ayudas para la cual la Xunta destina 80 millones con el objetivo de financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de compañías tractoras, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.

22 millones

Por su parte, la Xunta destina otros 22 millones de euros a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de A Coruña que podrán solicitarse a partir del próximo 9 de febrero.

El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de transición justa 2021-2027.