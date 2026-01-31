Los empresarios coruñeses destacan las oportunidades del pacto UE-India

Los empresarios coruñeses sitúan a la India en el centro de sus expectativas de crecimiento exterior tras el impulso que supone el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y India. Así lo destaca el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, quien subraya que se trata de un mercado en el que las empresas coruñesas tienen «prácticamente todas las oportunidades por explorar y por construir».

Fontenla valora la reducción de las barreras arancelarias que contempla el acuerdo, al señalar que «siempre es una buena noticia, porque incrementa las posibilidades para nuestras empresas en estos destinos en mejores condiciones de competitividad». A su juicio, el alcance del pacto es aún mayor teniendo en cuenta la dimensión del mercado indio, al tratarse de «un mercado tan grande como el de la India».

El presidente de la patronal coruñesa recalca que el nuevo escenario comercial llega en un momento clave para el tejido exportador. «En estos momentos, el acuerdo nos abre oportunidades en un mercado enorme que tenemos que saber aprovechar», afirma, en un contexto internacional en el que «se imponen barreras arancelarias en otros destinos más maduros para nuestro tejido exportador, como Estados Unidos».