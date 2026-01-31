La patronal gallega considera la nueva subida del SMI como «puro intervencionismo»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha denunciado este viernes la «falta de respeto» del Gobierno hacia el diálogo social, tras conocerse la propuesta de actualizar nuevamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha calificado la medida como «puro intervencionismo».

Así, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, tras afear que se hubiera «filtrado» la propuesta primero a los medios, ha advertido de que esta medida, incluidos incentivos fiscales elaborados por Hacienda para compensar los costes del alza del SMI, supone «condiciones inalcanzables y excluyentes para un gran número de empresas, lo que evidencia una falta de consideración hacia la realidad económica del tejido productivo».

La CEG ha censurado esta forma de proceder «al margen del diálogo social» porque es «puro intervencionismo» y «debilita el modelo de concertación» consagrado en la Constitución