El deporte saca músculo en la economía de Galicia

Un sillín inteligente que mejora la seguridad ciclista, un sistema revolucionario que permitiría jugar al billar desde cualquier parte del mundo, la creación de un gemelo digital para prevenir lesiones o la aplicación que gamifica el running, donde la ciudad es el tablero de juego. Son algunos de los proyectos que desde esta misma semana se incuban en la Business Factory Sport. La aceleradora de empresas impulsada por el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar busca una nueva generación de emprendedores innovadores que ayuden al sector a seguir sacando músculo en la economía regional.

Casi 1,3 millones de personas realizaron alguna actividad física semanalmente en Galicia en 2024, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el 46% de la población de la comunidad. El gasto ascendió a 332 millones de euros en 2023 (123,9 euros de media por residente), de los que 236 millones fueron para servicios y 95 millones en equipamiento. Además, las administraciones gallegas destinan una parte importante de sus presupuestos a fomentar el deporte: otros 212 millones de euros. El bum de la vida saludable alimenta un nicho de negocio creciente.

«Desde hace tiempo, podemos hablar del deporte como un sector económico de por sí, pero la principal novedad que tiene es que es uno de los ejemplos más claros de sector transversal, es decir, afecta a todos los demás sectores», apunta Patricio Sánchez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidade de Vigo e investigador de la economía del deporte. El sector, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), mueve directamente ya casi el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Si sumanos algunas de las actividades auxiliares, el peso se elevaría hasta el 2,6%, como recogen las estimaciones del Foro Económico de Galicia. Además, «el impacto que generan los eventos deportivos en la hostelería, restauración o en empresas de seguridad, no aparece medido estrictamente como sector del deporte, pero es consecuencia de ello. No es deporte en los números, pero sí es deporte en la realidad», sostiene Sánchez.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) estima que por cada 125 personas que realizan ejercicio, se genera un puesto de trabajo. «Somos una industria capaz de generar miles de empleos y crear riqueza en nuestra tierra», expresa Claudio Orjales, director de Termaria Casa del Agua. Solo teniendo en cuenta la gestión de instalaciones deportivas, los clubes, los gimnasios y otras actividades, las afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia ascendieron a 9.973 en 2025 tras un incremento del 5,2% en comparación con 2024. Se crearon casi 500 nuevos empleos en solo un año. Las empresas en esas mismas actividades están en máximos históricos: 2.142, el doble que diez años antes. Hay también otra veintena de firmas dedicadas a la fabricación de material, 322 al comercio y 234 centradas en la educación deportiva.

Con el fin de situar al deporte gallego en una posición de liderazgo competitivo a nivel global, promover la mejora de los hábitos saludables y la calidad de vida, nace el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar. Una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas (de gestión y mantenimiento de instalaciones, proveedores o centros de entrenamiento, entre otros), actividades deportivas, administraciones públicas y otras entidades vinculadas al sector. La entidad aspira a impulsar el crecimiento, la innovación y la profesionalización de la industria en Galicia, teniendo como referente la sostenibilidad. Su origen se remonta a principios del año 2021, motivado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus, como el cierre de instalaciones, la cancelación de eventos o la prohibición de salir a hacer ejercicio físico. Ante este panorama, grandes empresas del territorio gallego decidieron unir fuerzas y fundar el clúster, que hasta la fecha agrupa un total de 123 entidades, entre las que se encuentran 106 socios —que facturan alrededor de 500 millones de euros anuales— y 17 colaboradores. «Desde el principio empezaron a hacerse socias muchas empresas. El primer año ya lo cerramos con alrededor de 50 o 60», comenta. Sofía Toro, la medallista de vela de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, encargada de la gerencia de la asociación deportiva. Las cuotas se establecen en función del volumen de negocio, pensando en apoyar a las más pequeñas que «pueden beneficiarse mucho porque al final son socias, al igual que las grandes». «Inicialmente, cuando conocimos el clúster no habíamos reflexionado sobre lo que suponía esa concepción de todas las empresas en torno a esa palabra clave que es el deporte», confiesa Covadonga Toca, directora general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que apoya al clúster y le brinda un soporte fundamental para desarrollar sus diferentes iniciativas.

Máis que Auga es una de las empresas socias. Fundada hace quince años «con capital cien por cien gallego», gestiona instalaciones deportivas de tres concesiones administrativas del Ayuntamiento de Vigo. Entre todos, suma unos 17.000 abonados. Cada centro registra anualmente más de un millón de accesos. El director general de la empresa y vicepresidente del clúster, Fran Cortegoso, confirma un aumento de «la penetración de la sociedad en las instalaciones deportivas». Sobre todo, destaca dos grupos en los que se ha notado una mayor subida: «a partir de los 14 años, lo que antes era un porcentaje residual en el número de socios, ahora se ha duplicado». Lo mismo sucede con la población senior, de mayor de 65 años, que han introducido la actividad física como parte de su rutina diaria. «Ahora practican fitness de forma regular desde chavales hasta gente de 90 e incluso 100 años», coincide Amador Riveiro, CEO y cofundador de The Well-Being Lab, que ofrece programas de bienestar corporativo.

«Mientras que antes venían una hora y poco, ahora hay gente que está toda la mañana haciendo diferentes actividades y la media ya está en dos horas y pico», subraya Cortegoso. Los centros de Máis que Auga cuentan con la tecnología EGym que incorpora inteligencia artificial a las máquinas de fuerza. Tras una recopilación de datos personales, los aparatos reconocen al cliente al pasar su pulsera y se adaptan a sus características, estableciendo un entrenamiento personalizado.

El interés por el deporte se extiende a todo tipo de disciplinas, como es el caso del surf. «La cultura gallega era de espaldas al mar. Había mucho marinero y el mar estaba visto más como un lugar de trabajo que de disfrute. Ahora ha cambiado mucho la visión y el surf está mucho más normalizado, tanto como experiencia como deporte», expresa Adrián Seoane, socio fundador de PradoSurf, una escuela a través de la que más de 2.000 aventureros se deslizan anualmente por las olas de Nigrán, A Lanzada, Oleiros o Arteixo. La zona geográfica también constituye un diferencial estratégico. «A nivel de España, Galicia probablemente sea la comunidad autónoma con mayor ventaja competitiva, porque tenemos mil kilómetros de costa con lugares abrigados del viento y más o menos expuestos a las olas», explica.

Después del clúster catalán, el gallego es pionero, una entidad referente a nivel nacional e incluso internacional. «Cuando nosotros nacimos, en España solo existía el clúster de Cataluña. A raíz de salir nosotros están empezando a formarse más clústeres en otras comunidades como Valencia, Andalucía, Asturias o Canarias», detalla Sofía Toro, con los que el clúster gallego planea organizar encuentros para realizar acciones conjuntas.

La tendencia creciente por deporte provoca que la titulación sea cada vez más demandada. El clúster apoya a los estudiantes mediante prácticas en entidades asociadas. Por ejemplo, el alumnado del próximo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte impartido en la Universidade da Coruña podrá cursar un sistema dual en el que parte de la formación tendrá lugar en las empresas socias.

Si hay un factor clave para triunfar hoy en día, ese es la innovación. Como resaltó Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del Real Club Celta, durante la reciente presentación de la Business Factory Sport, «si no eres puntero, no compites», declarando incluso estar «fuera del deporte profesional». La finalidad de la aceleradora creada por el clúster es ayudar al crecimiento de proyectos y empresas emergentes (startups) en el mundo del deporte al conectar a los nuevos emprendedores con entidades consolidadas en este ámbito. «Es uno de los hitos más relevantes actualmente. Es un ejemplo de colaboración público-privada bien entendida», defiende Fran Cortegoso. Una acción conjunta —entre instituciones tanto públicas como privadas— para que el sector gane la carrera de la innovación y la sostenibilidad. «Solo con empresas innovadoras y tecnológicas se puede contribuir a que Galicia siga mejorando su posicionamiento y compita al más alto nivel», subrayó Covadonga Toca. «Quien no innova —añadió— no va a conseguir competir».

Aún queda camino por recorrer, pero desde el clúster gallego pronostican un buen futuro, augurando que «dentro de varios años estará muchísimo más instaurado lo beneficioso que es cuidarse y lo importante que es mantener una vida activa y saludable». «El trabajo que estamos haciendo ahora poco a poco irá calando, provocando que cada vez sea más reconocido el sector y se genere más movimiento», concluye Toro.

Plan 2M: llevar la actividad a casi toda la población

El clúster aspira a aumentar la educación física en las escuelas y que tenga más peso en el currículum

Noticias relacionadas

«Una idea que surgió desde el primer momento es que teníamos que intentar que más gente en Galicia hiciera deporte», señala la medallista olímpica. En torno a ese concepto surge el Plan 2M, que fija como propósito de cara al año 2035 que dos millones de personas realicen actividad física en Galicia. Esta práctica de manera regular supone grandes beneficios para la salud. Concretamente, los ejercicios de fuerza se configuran como elemento clave para mantener la condición física y ser cada vez más independientes, un hecho que se vuelve fundamental sobre todo en los últimos años de vida, lo que permite «en definitiva, ser más feliz». También se aspira a aumentar las horas dedicadas a la materia de educación física en los centros escolares y «que tenga más reconocimiento en el currículum del sistema educativo de nuestra comunidad», según la gerente. Es uno de los desafíos que enfrenta el clúster, entre los que se encuentra el impulso de «la receta deportiva». Una iniciativa que consiste en que la gente salga del médico teniendo claro que —de igual forma que va a la farmacia— tiene que ir a cualquier tipo de instalación deportiva y apuntarse a la actividad que más le guste o mejor se adapte a sus necesidades. «Aún teniendo claro que el deporte es bueno, los políticos no actúan en consecuencia. Hay multitud de ejemplos: a nivel fiscal, es incomprensible que el IVA de actividades deportivas no tenga una reducción», recalca el economista Patricio Sánchez.