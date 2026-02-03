INE
España marca un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2025: 96,8 millones y 134.712 millones de euros gastados
El número de visitantes foráneos se eleva un 3,2% respecto a los datos de 2024 y su desembolso, un 6,8 por ciento
EFE
España recibió en 2025 un total de 96,77 millones de turistas internacionales, el 3,2% más que en 2024, con lo que vuelve a marcar un récord histórico, que también se consiguió en los ingresos por este concepto, hasta los 134.712 millones de euros.
Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto asociado a estos turistas subió el 6,8% respecto a 2024, con lo que 2025 se cierra, un año más, con un mayor crecimiento en el gasto que en el número de viajeros que entraron en España. El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística, que explica una parte del incremento de los precios de los establecimientos.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ya había avanzado el pasado 15 de enero las cifras provisionales de cierre de 2025.
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- Riki ya es jugador del Deportivo hasta 2029
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- Suspendida de nuevo la huelga de buses de A Coruña al lograr un preacuerdo
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- El Deportivo, con 24 horas para liberar a Riki o buscar una alternativa: así está la situación
- La dificultad de reparar la fuente de la plaza de Azcárraga, en A Coruña: se necesita un artesano de un oficio 'casi desaparecido