PayPal escoge como nuevo CEO al español Enrique Lores

La junta directiva de PayPal, la compañía de pagos electrónicos fundada, entre otros, por Elon Musk y Peter Thiel, ha nombrado al español Enrique Lores como nuevo CEO. El ejecutivo, que hasta ahora ocupaba la misma posición en la empresa tecnológica HP, se incorporará a su nuevo puesto de trabajo el próximo 1 de marzo, cuando reemplazará a Alex Chriss, tal y como ha anunciado la compañía.

Lores, de 60 años, se desempeñaba desde hace más de seis años como presidente y consejero delegado de HP, cargo del que ha dimitido, según ha confirmado este martes el gigante de las impresoras y ha recogido 'Europa Press'.

Lo cierto es que Lores no comienza ahora su andadura en PayPal. El español ya formaba parte de la junta directiva de la compañía desde hace cinco años, presidiéndola desde mediados de 2024. Durante este periodo de tiempo compaginó sus obligaciones en HP con las de PayPal, pero al ser nombrado CEO se ha visto obligado a distanciarse de la histórica firma de impresoras.

Para garantizar una transición fluida, Jamie Miller, director financiero y de operaciones de PayPal, ocupará el cargo de consejero delegado interino hasta que Lores asuma el cargo de forma efectiva, mientras que David W. Dorman ha sido nombrado presidente independiente de la junta directiva, con efecto inmediato.

Experiencia para revertir el rumbo de la compañía

"Si bien se han logrado avances en diversas áreas durante los últimos dos años, el ritmo de cambio y ejecución no ha estado a la altura de las expectativas de la junta", ha señalado la empresa, que espera que el nombramiento de Lores, un ejecutivo experimentado con más de tres décadas de experiencia en tecnología y comercio, "proporcionará el liderazgo necesario para liderar a PayPal hacia su siguiente etapa".

Uno de los motivos que, para PayPal, justifica el nombramiento de Lores es su labor de dirección de un período de transición estratégica e innovación dentro de HP, "expandiendo el negocio más allá de sus raíces tradicionales hacia servicios, suscripciones y soluciones emergentes para el futuro del trabajo, incluyendo ofertas basadas en IA".

"Fortaleceremos aún más la cultura de innovación necesaria para lograr una transformación a largo plazo y la equilibraremos con la entrega a corto plazo, ejecutando con mayor velocidad y precisión, y responsabilizándonos de una entrega consistente trimestre tras trimestre, para consolidar aún más el liderazgo de PayPal en el sector", afirmó Lores tras su nombramiento.

El nombramiento precipita cambios en HP

El nuevo capitán del barco de PayPal afirmó en sus primeras declaraciones en el cargo que el sector de pagos cambia, en la actualidad, más rápido que nunca, a través del impulso de las nuevas tecnologías, la evolución de las regulaciones, un panorama cada vez más competitivo y la aceleración de la IA.

La salida de Lores de HP también ha precipitado cambios en el organigrama de la compañía. El consejo de administración ha nombrado a Bruce Broussard como consejero delegado interino de la compañía con efecto inmediato, después de que Enrique Lores haya renunciado a sus cargos "para buscar una nueva oportunidad profesional".

Así, el consejo de HP ha formado un comité de búsqueda de un nuevo CEO para identificar al próximo encargado de liderar la compañía y ha contratado también a una firma líder mundial en la búsqueda de ejecutivos para que le asista en el proceso.