Los precios de los grandes contratos de luz se desploman en España por el caos del mercado eléctrico

España es la gran potencia europea del mercado de los ‘megacontratos’ de venta de luz para grandes empresas procedente de plantas de energías renovables. Lo es desde hace años y lo va a seguir siendo. Líder tanto por número de acuerdos de compraventa de energía, por volumen de electricidad comprometida para su suministro durante años y porque en España se firman los contratos a precios medios más bajos de todo el continente. Unos precios que siguen cayendo hasta marcar récords a la baja, hasta hundirse a sus niveles más baratos en los últimos cuatro años.

Este tipo de contratos, denominados en el sector como PPA (power purchase agreement), se firman entre eléctricas productoras y grandes empresas para garantizar el suministro de electricidad durante diez o quince años a un precio estable. El objetivo es que el precio no esté directamente marcado en cada momento por la volatilidad del mercado eléctrico, aunque sí está condicionado por la coyuntura del sector. Y el caos de precios del mercado mayorista de electricidad y la incertidumbre sobre cómo evolucionará está empujando ahora a la baja los importes de estos grandes acuerdos.

El precio medio de los PPA españoles para venta de electricidad generada por energía solar cayó en el último trimestre del año pasado hasta los 32,50 euros por megavatio hora (MWh), con un fortísimo descenso del 16,6% en un año (desde los casi 39 euros del cuarto trimestre de 2025), según el último informe de LevelTen Energy, gestor de la mayor plataforma tecnológica de compraventa de este tipo de contratos. Pero la compañía alerta de que incluso se están firmando PPA solares en el mercado español a precios aún más bajos, y que incluso se ha llegado a marcar un récord con acuerdos por debajo de los 30 euros por MWh.

“El precio del PPA solar de España de 32,50 euros es realmente sorprendente. Se trata del nivel de precios más bajo registrado en el mercado (y en toda Europa) desde el tercer trimestre de 2021, a pesar de que en los años transcurridos desde entonces se ha producido una inflación considerable”, explica LevelTen en su informe de mercado, en el que se apunta como causa principal del nuevo desplome la denominada ‘canibalización’ de los precios de las renovables, y en concreto de la energía solar.

La ‘canibalización’ de los precios

El enorme despliegue de nuevas renovables en los últimos dos años está haciendo que se dispare el número de horas en que el mercado mayorista de la electricidad marca precios de cero euros o incluso con precios negativos-cerca de 800 horas el año pasado – y también precios de derribo de apenas unos céntimos. Se está generando una brecha creciente entre los precios por horas de un mismo día, con desplomes de precios en horas centrales de la jornada, que es cuando se concentra la producción de energía solar.

Desde el sector eléctrico, y específicamente desde el renovable, se viene alertando del impacto en el negocio de esta canibalización de los precios eléctricos. Canibalización porque es el propio crecimiento de las renovables y la competencia de los productores para colocar su electricidad verde en el mercado los que alimentan el círculo para que los precios se hundan. Y es un riesgo porque estos precios ponen en duda la rentabilidad de las plantas verdes -actuales y futuras- y los que pueden acabar frenando inversiones en nuevos desarrollos.

“Los altos niveles de canibalización de los precios de la energía solar y la presencia habitual de precios bajos y negativos en la red son los factores que impulsan estos precios tan bajos, ya que los desarrolladores españoles con activos puramente solares ajustan sus precios de oferta para tener en cuenta la erosión del valor causada por estas condiciones del mercado”, explican los analistas de LevelTen. La alta producción de las renovables en general está haciendo que se registren un gran número de horas en que el mercado mayorista de la electricidad marca precios de derribo, lo que está afectando a los PPA por los problemas de los desarrolladores solares para fijar precio.

España ha venido registrando sistemáticamente los precios de PPA más baratos de Europa -lo sigue estando también ahora, con mucha diferencia- gracias especialmente a la cada vez mayor oferta de energía procedente de renovables en el mercado nacional. Los 32,5 euros por MWh de media que se marcan en España se sitúan muy por debajo de los 49,7 euros de Alemania, los 60,67 euros de Italia o los 63,4 euros de Francia, y a años luz de los 87,36 euros de Reino Unido. El precio medio de los PPA solares para el conjunto de Europa fue de 45,24 euros en el último trimestre del año pasado, casi un 40% más caros que el registrado en España.

El empujón de las baterías

Pese a la incertidumbre sobre la rentabilidad de las plantas solares por la volatilidad del mercado eléctrico español, desde el sector renovable se da por hecho que el despliegue de plantas fotovoltaicas continuará y que se buscará aprovechar la expansión de las grandes baterías como vía para garantizar la viabilidad de las instalaciones. “El potencial solar de España no ha llegado a su fin. El mercado está aprovechando el poder del almacenamiento para hibridar los desarrollos futuros”, apuntan desde LevelTen.

Noticias relacionadas

El despliegue de grandes baterías resulta crucial para impulsar la transición verde del sistema eléctrico español. El almacenamiento es clave para guardar la electricidad producida por las plantas renovables y poder utilizarla cuando hace falta, y no solo en los momentos en que hay sol o viento, dando más estabilidad al sistema y pudiendo trasladar parcialmente los bajos precios de las renovables fuera de las horas centrales del día en que ahora se concentran. El Gobierno ha reformado la normativa para impulsar la instalación de baterías en plantas solares y eólicas, combinando (hibridando) ambas tecnologías: la de producción de energías verdes y la de almacenamiento en un solo parque.