Crisis ferroviaria
Adif aumenta en 25 minutos el trayecto Madrid-Barcelona en Renfe, Iryo y Ouigo hasta diciembre
También ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes para desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura
EFE
Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria.
Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.
Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- La deuda del Deportivo con Riazor: nadie ha ascendido con una media tan baja en la última década
- Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
- Hijos de Rivera reorganiza su futura sede en A Coruña: cambia el auditorio y el gimnasio por oficinas
- ¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?: 'Es posible que haya una tendencia anticiclónica
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Un juzgado de A Coruña condena a un banco a pagar las transferencias no consentidas hechas desde las cuentas de un cliente