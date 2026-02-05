Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eólica terrestre

Cuatro aerogeneradores cerca da Serra da Groba

nelipillado/julioPérez

ACoruña

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable de la Xunta al último de los proyectos eólicos tramitados en los montes del Val Miñor y el Baixo Miño el 28 de febrero de 2024. Tumbó el parque Torroña I, con cuatro aerogeneradores de 230 metros de altura y 22,8 megavatios (MW) previsto en Viladesuso, en Oia, por su impacto en el patrimonio histórico y en el paisaje. Atrás quedaban años de lucha ciudadana por mantener la Serra da Groba libre de actividades industriales que afectasen a sus ecosistemas, su belleza natural y su riqueza cultural.

Dos años después, el DOG publicó ayer el acuerdo para someter a información pública las autorizaciones y el análisis de impacto conjunto de cuatro parques eólicos impulsados por el grupo andaluz Arena Power y su línea de evacuación repartidos por los concellos de Oia, Baiona y Gondomar. Cada una de las instalaciones tiene un único aerogenerador de 4,99 MW y 105 metros de altura. La inversión total asciende a casi 24 millones de euros. Su ubicación es muy próxima al del último proyecto descartado, cerca del las Sobreiras do Faro, catalogadas como Espazo de Interese Natural.

