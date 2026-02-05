Cuerpo ve a Galicia con opciones de crecer y reforzar su peso industrial

En un momento en el que la economía gallega busca consolidar el crecimiento y afrontar el reto de transformar ese avance en empleo estable, mejores salarios y mayor capacidad industrial, el Gobierno de España sitúa a Galicia ante una oportunidad estratégica para dar un salto de modelo productivo. Así lo defendió este miércoles en Santiago el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al reivindicar un nuevo impulso a la industrialización, la modernización económica y el refuerzo de la competitividad empresarial.

Sus palabras tuvieron lugar a preguntas de los periodistas antes de participar en una charla coloquio con la comunidad universitaria celebrada en la Facultade de Económicas de la USC. Previamente el ministro se reunió con el Foro Económico de Galicia, en un encuentro con empresarios y profesores en el que se abordaron los retos de la economía gallega, la competitividad y el papel de las políticas públicas en el crecimiento de las empresas.

Cuerpo subrayó que España —y Galicia en particular— atraviesa una «ventana de oportunidad» para reforzar su base industrial, avanzar hacia empleos de mayor valor añadido y mejorar los salarios. En este proceso, destacó el apoyo del Ejecutivo a través del refuerzo de la financiación, la internacionalización y la digitalización de las empresas, en un entorno internacional que calificó de complejo.

Recordó que a Galicia ya han llegado 4.300 millones de euros del Plan de Recuperación, orientados a modernizar el tejido productivo y apoyar proyectos estratégicos. En esta línea, puso en valor el Fondo España Crece, dotado con más de 10.000 millones de euros para capitalizar el ICO, con el objetivo de movilizar inversión y facilitar recursos a la economía real, también en ámbitos como la vivienda en alquiler.

Ya en su encuentro con los estudiantes, que abarrotaron el aula y plantearon sus inquietudes al ministro, Cuerpo defendió que el acuerdo con Mercosur es una «oportunidad para el campo», subrayando el potencial de la agroalimentación gallega, la internacionalización de las empresas y las medidas de protección al sector ganadero ante la apertura de mercados.

Al mismo tiempo, indicó que los acuerdos comerciales incluyen mecanismos de protección para evitar impactos negativos en los sectores más sensibles. Entre ellos, citó los controles en frontera, los límites de entrada para productos como la carne procedente de Mercosur y la activación de cláusulas de salvaguardia si se detectan perjuicios. «No se va a inundar el mercado», dijo, al indicar que los cupos previstos equivalen a una cantidad muy limitada por consumidor al año. n