Inditex recompra 180 millones en acciones para premiar a su cúpula

En Inditex, cada movimiento en el mercado tiene un porqué que rara vez responde a la improvisación. La multinacional coruñesa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la puesta en marcha de un programa temporal de recompra de acciones propias por un máximo de 180 millones de euros. No es una operación pensada para alterar su estructura accionarial ni para enviar señales financieras al mercado. Es la ejecución de un compromiso retributivo previamente adquirido con su cúpula directiva.

El plan afectará a un máximo de tres millones de acciones, equivalentes al 0,096% del capital social, y permitirá a la compañía atender la entrega de títulos a determinados miembros del equipo directivo, incluidos el consejero delegado y otros empleados del grupo. Esas acciones forman parte de los incentivos a largo plazo diseñados para los periodos 2023-2027 y 2025-2029, aprobados en las juntas de accionistas de julio de 2023 y julio de 2025, respectivamente. La retribución variable de consejeros ejecutivos y otros empleados se vincula así a la evolución del grupo y a su permanencia durante varios ejercicios.

Las compras se realizarán a precio de mercado y respetando las condiciones de precio y volumen fijadas por la normativa europea. El calendario está cuidadosamente delimitado. El primer tramo, de 1,6 millones de acciones, se ejecutará entre el 5 de febrero y el 31 de marzo de 2026. El segundo, de 1,4 millones, tendrá lugar entre el 1 de mayo y el 30 de junio del mismo año. Quedan expresamente fuera los periodos cerrados vinculados a la presentación de resultados anuales de 2025 y del primer trimestre de 2026.

Este tipo de programas de recompra, habituales en grandes cotizadas, no persiguen reducir capital ni modificar el equilibrio accionarial. Su finalidad es estrictamente instrumental: dotar a la compañía de las acciones necesarias para cumplir con sus compromisos de incentivos. En el caso de Inditex, la operación refleja cómo la multinacional gallega estructura la retribución de su equipo directivo con una mirada a varios años vista, vinculando recompensa y resultados en una misma ecuación.