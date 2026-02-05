Energía
Reganosa ya suministra gas natural licuado renovable en Mugardos
Redacción
Reganosa ha comunicado que su terminal de Mugardos ha incorporado un servicio de suministro de biogás natural licuado a barcos y camiones cisterna y ha valorado que permitirá reforzar su «participación en la descarbonización, adaptando procesos y consolidando su papel en la transición energética».
La responsable del complejo energético, Nuria Rivas, ha manifestado que esta es «sin duda, una alternativa real y eficaz hacia la neutralidad climática» y de cara a «cumplir con los objetivos» de la normativa europea vigente, que exige la «reducción progresiva de la intensidad de gases de efecto invernadero de combustibles marinos». Así, ha aseverado que el bioGNL «es uno de los combustibles renovables reconocidos para cumplir estos objetivos y permite reducir hasta un 92 % las emisiones netas de CO2 respecto al fuelóleo pesado, el combustible tradicional en el sector marítimo».
Reganosa también ha señalado que su terminal mugardesa ha recibido la acreditación comunitaria International Sustainability and Carbon Certificacion, que verifica que ese gas natural licuado «puede proceder total o parcialmente de fuentes renovables y sostenibles.
