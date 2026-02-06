La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»

El apretón en los bolsillos de los gallegos, poco a poco, se alivia. Cada vez son más las personas que logran salir a flote y mejorar su situación económica, y el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en un 22,1% en 2025 en Galicia, según la encuesta de condiciones de vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto posiciona a la comunidad gallega por debajo de la media estatal, que roza el 26%.

A su vez, el riesgo de pobreza en Galicia llegó al 16% —frente al 19,5% en el conjunto estatal—, y el número de personas que no pueden llegar a fin de mes se mantiene en poco más del 7% de la población, también por debajo del limbo estatal. Pero estas cifras no se traducen en un mayor bienestar, sino en un estancamiento. «Galicia mejora, sí, pero no despega», lamenta Julio Méndez, fundador de la Asociación de Jubilados de Lugo, representante de uno de los colectivos que, a fin de cuentas, sale muy castigado.

Mientras que treinta de cada cien gallegos no pueden permitirse afrontar un gasto imprevisto, como puede ser una avería en casa —según los últimos datos del INE— y un 37% no puede irse de vacaciones fuera de su localidad, los mayores de 65 resisten con pensiones de jubilación que, en muchos casos, ni rozan el salario mínimo interprofesional. «Un matrimonio de 70 años no puede vivir con 900 euros al mes», asevera Méndez, también pensionista. «En las provincias de Lugo y Ourense, sobre todo, las pensiones son muy bajas, porque antes el sistema de cotización era diferente, y ahora tenemos a miles y miles de personas mayores sobreviviendo con muy poco. Muchos son propietarios, es cierto, pero los recibos y la comida hay que pagarlos y, en muchas familias, ayudar a los hijos, a los que tampoco les sobra nada», señala.

Méndez dice conocer a muchos jubilados que «viven al día, pero no son pobres». «En muchas casas gallegas, aunque los datos indican que la situación se alivia, la pregunta que se hacen es la misma: ¿Y si nos pasa algo? Ahí se ve ese riesgo de exclusión social», apunta.

La dificultad se reduce

Mientras que Galicia mantiene una posición intermedia, con una menor gravedad en situaciones económicas extremas y con pocos cambios con respecto al año pasado, las tasas Arope —principal indicador europeo de riesgo de pobreza— siguen endureciéndose en el sur peninsular. Los índices más elevados en 2025 fueron en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y en la Región de Murcia (32,5%). La comunidad andaluza (27,7%) y la murciana (26,2%) también presentan los índices de pobreza más altos de todo el país.

Por su parte, al otro lado de la balanza se sitúan Euskadi, con un 14,7% de riesgo de pobreza y exclusión social en la población vasca; las Islas Baleares (15,2%); y Navarra (16,5%). El País Vasco y el archipiélago del Mediterráneo también presentan las tasas de riesgo de pobreza más bajas, con un 9,3% y un 11,6%, respectivamente.

Además, los datos del INE también revelan que en Castilla-La Mancha, en Canarias y en Murcia es donde más cuesta llegar a fin de mes, siendo las comundiades con «mucha dificultad» en 2025. De nuevo, las que obtienen mejores resultados son las del norte y el Mediterráneo, como el País Vasco, Aragón y el archipiélago balear.