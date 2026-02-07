A Coruña se consolida como un foco clave de empresas gacela en España

La provincia de A Coruña consolida su posición como uno de los principales focos de empresas gacela del país. Reúne 19 compañías de rápido crecimiento, el 3,4% del total nacional, lo que la sitúa como la séptima provincia española con mayor presencia de este tipo de firmas, según la información mercantil procesada por Insight View.

Este tipo de compañías son sociedades jóvenes que han superado el medio millón de euros de facturación, han creado al menos diez empleos y mantienen crecimientos superiores al 20%.

El peso coruñés gana dimensión al observar el conjunto de Galicia. La comunidad concentra el 5,7% de las empresas gacela de España, con 316 sociedades, y

A Coruña actúa como uno de sus principales motores. En el ámbito municipal, la ciudad de A Coruña aporta cinco empresas gacela, el 0,9% del total estatal. El reparto territorial sigue dominado por Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que concentran más de la mitad de estas compañías. En ese contexto, A Coruña comparte nivel con provincias como Málaga y se sitúa por delante de numerosos territorios con una implantación mucho más reducida.

El análisis se produce además en un escenario de ajuste. En 2025 el número de empresas gacela descendió un 15% respecto al año anterior.