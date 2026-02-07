Excelencia empresarial feminina
Galicia recoñece o liderado das súas empresarias
Virginia Pozo, Olalla Cuiña, Mercedes Toscano, Lucía Freitas e Luz Pardo, as premiadas
Galicia rendía homenaxe onte, nunha gala celebrada no Hotel Monumento San Francisco de Santiago, á innovación e compromiso das nosas empresarias, recoñecendo o papel clave de todas elas no desenvolvemento económico e social da comunidade. Empresarias Galicia celebrou un ano máis a gala dos Premios Empresarias Galicia.
Na categoría de Empresaria do Ano foi recoñecida Virginia Pozo Castro, fundadora e CEO de Coosy, pola súa visión estratéxica e a súa capacidade para consolidar un proxecto creativo con identidade propia desde Galicia. Olalla Cuíña Gómez, presidenta de Inasus, Metaldeza e O Muíño de Cuíña, recibiu o Premio á Traxectoria Profesional. O Premio ao Emprendemento foi outorgado a Mercedes Toscano Varela, CEO de Minimelis, por impulsar un proxecto empresarial innovador, a primeira fábrica de gominolas funcionais de Galicia., cun forte compromiso social e inclusivo. Por último, a compostelá Lucía Freitas Rodríguez, cociñeira e empresaria, fíxose co Premio ao Impacto Social.
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- De sardinas a jerséis: la sorprendente transformación de un puesto en el mercado de Monte Alto
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico