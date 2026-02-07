Galicia recoñece o liderado das súas empresarias

Galicia rendía homenaxe onte, nunha gala celebrada no Hotel Monumento San Francisco de Santiago, á innovación e compromiso das nosas empresarias, recoñecendo o papel clave de todas elas no desenvolvemento económico e social da comunidade. Empresarias Galicia celebrou un ano máis a gala dos Premios Empresarias Galicia.

Na categoría de Empresaria do Ano foi recoñecida Virginia Pozo Castro, fundadora e CEO de Coosy, pola súa visión estratéxica e a súa capacidade para consolidar un proxecto creativo con identidade propia desde Galicia. Olalla Cuíña Gómez, presidenta de Inasus, Metaldeza e O Muíño de Cuíña, recibiu o Premio á Traxectoria Profesional. O Premio ao Emprendemento foi outorgado a Mercedes Toscano Varela, CEO de Minimelis, por impulsar un proxecto empresarial innovador, a primeira fábrica de gominolas funcionais de Galicia., cun forte compromiso social e inclusivo. Por último, a compostelá Lucía Freitas Rodríguez, cociñeira e empresaria, fíxose co Premio ao Impacto Social.