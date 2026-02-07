Inditex reparte más de 44.000 millones a sus accionistas desde 2002, la mitad en los últimos cinco años

Hay fechas que funcionan como hitos simbólicos en la historia de Inditex, pero pocas concentran tanta atención como el próximo 11 de marzo. Ese día, el grupo de Arteixo no solo presentará sus resultados anuales, sino que volverá a enviar una señal clara al mercado sobre una de sus grandes fortalezas: la capacidad de generar caja y compartirla con sus accionistas.

No será una cita más. De cumplirse las previsiones, la multinacional textil superará por primera vez los 44.000 millones de euros repartidos en dividendos desde que inició esta política, con un dato muy revelador: la mitad de esa cifra se habrá concentrado en los últimos cinco ejercicios.

La evolución no es lineal ni casual. Durante años, el dividendo de Inditex ha avanzado de forma acompasada al crecimiento del grupo, con incrementos prudentes y una lectura clara de largo plazo. Sin embargo, desde 2022 se aprecia una aceleración evidente.

En apenas cuatro ejercicios, el volumen anual distribuido casi se ha duplicado, pasando de los 2.897 millones abonados ese año a una cifra que rondará esta vez los 5.500. Ese salto explica que más de 22.000 millones de los 44.782 acumulados se concentren en el tramo más reciente, una intensidad inédita en la historia de la compañía.

Remuneración al accionista de Inditex en las últimas décadas / L. O.

La llegada de Marta Ortega a la presidencia y de Óscar García Maceiras al mando ejecutivo marca un punto de inflexión. Desde entonces, el dividendo por acción se ha incrementado cerca de un 90%, en paralelo a un crecimiento muy similar del beneficio neto.

Nuevo avance en 2026

La retribución récord de 0,93 euros por acción aprobada en 2022 fue el primer paso de una senda que se ha consolidado ejercicio tras ejercicio, hasta situar el pago de 2025 en 1,68 y abrir la puerta a un nuevo avance en 2026, que los analistas colocan muy cercano a 1,80.

Ese comportamiento responde a una estrategia reiterada y formalizada por la compañía. "La política de retribución a los accionistas, aprobada por la Junta General de Inditex, aspira a ofrecer un dividendo atractivo, predecible y sostenible en el tiempo, alineado con la máxima prioridad asignada al mantenimiento de un nivel de fondos propios que garantice las inversiones en el crecimiento futuro y asegure la creación de valor”. La frase se repite en cada memoria anual y resume el equilibrio que el grupo busca entre generosidad y prudencia financiera.

El mercado ha comprado ese mensaje. Tras un nuevo impulso de ventas y beneficios en el tercer trimestre del ejercicio fiscal, el consenso de los analistas ha revisado al alza sus previsiones. Las estimaciones apuntan a un incremento del dividendo cercano al 5%, hasta el entorno de 1,76 euros por acción, lo que elevaría el desembolso total a unos 5.497 millones. Sería un nuevo máximo histórico y reforzaría la idea de que la política de payout —un 60% ordinario complementado con extraordinarios— se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo.

Amancio Ortega y los dividendos

La lectura no es solo corporativa, también patrimonial. Más del 59% de esa retribución acaba en manos de Amancio Ortega, primer accionista de la compañía. Si se confirman las previsiones, su ingreso anual por dividendos rondará los 3.260 millones, una cifra que ilustra mejor que ninguna otra el tamaño alcanzado por la máquina de generación de caja de Inditex.

Noticias relacionadas

Con 25 años de vida bursátil a punto de cumplirse —lo hará el 23 de mayo— y un fundador que se acerca a los 90 —soplará velas el 28 de marzo—, el grupo textil afronta una nueva etapa sin renunciar a uno de los mensajes más claros que ha lanzado al mercado: crecimiento, solidez y una retribución al accionista cada vez más relevante. El dividendo, lejos de ser un elemento accesorio, se ha convertido en una pieza central del relato de Inditex y en uno de los termómetros más fiables de su momento empresarial.